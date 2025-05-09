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    台南「五九圍城」 4600師生行動擁抱城市記憶

    中山國中熱舞社同步響應「59圍城」行動。（南市教育局提供）

    中山國中熱舞社同步響應「59圍城」行動。（南市教育局提供）

    2025/05/09 22:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接府城城垣300年，南市教育局與古都保存再生文教基金會，今天合力展開「59圍城」校園版行動。全市18所學校、超過4600位師生，各以創意與行動共同書寫屬於下一代的城市記憶。

    活動串聯各校創意，進學國小以戰鼓快閃揭開序幕，震撼鼓聲喚醒對府城歷史的共鳴；勝利國小6年級學生走上校門人行道，將通學路化為城市學習之路；民德國中以身體排列「1725」、「300」、「2025」等歷史數字，融合藝陣、柔道與美術課程，呈現歷史與藝術的結合。

    中山國中熱舞社以快閃與自發紀錄展現學生主體性；建興國中壓軸登場，171位學生聯合家長與教師於17:25共構圍城儀式，成為最具象徵意義的文化場景。

    此外，也有學校善用課間與社團時光，立人國小、崇明國小懸掛旗幟、合影紀念；南英商工學生以棒球與餐飲技藝詮釋職業精神；南大附小與文元國小結合教師社群進行創作教學，讓學生以繪畫、表演理解城市歷史。

    教育局局長鄭新輝表示，台南是座歷史與創新交織共存的城市。學校不只是教室的集合體，更是文化傳承與公共參與的實踐場域。這次「五九圍城」，不只是教學活動，更是一次教育現場與城市脈動深度連結的文化行動。

    民德國中響應「59圍城」快閃行動。（南市教育局提供）

    民德國中響應「59圍城」快閃行動。（南市教育局提供）

    台南府城城垣沿線學校各持布條響應「五九圍城」行動。（南市教育局提供）

    台南府城城垣沿線學校各持布條響應「五九圍城」行動。（南市教育局提供）

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