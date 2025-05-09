金門迎城隍巡安護境「神」氣十足 「雨神」助威洗路消暑

金門最盛大的民俗慶典「迎城隍」熱鬧登場，有來自台灣、中國和金門在地約三十尊「城隍爺」坐在蜈蚣座上隨行巡安。 （記者吳正庭攝）

2025/05/09 22:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門最盛大的民俗慶典「迎城隍」今天熱鬧登場，3000信眾、30尊城隍爺共襄盛舉，「神」氣十足。城隍巡安過程雖有「雨神」同行，但澆不熄信眾熱情，再次展現文化部指定金門迎城隍為「全國重要民俗」的文化底蘊。

金門縣長陳福海上午率縣府團隊到金門浯島邑主城隍廟參香，晉獻「福佑道昭」匾額，他說，有向城隍爺許願國泰民安，祈求護國佑民。

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中午12點50分，陳福海與議長洪允典在金門浯島城隍廟管委會主委楊耀芸陪同下，敬請城隍神座出巡，現場人潮開始移動，相機、手機燈光閃爍不停。

浯島城隍廟管委會指出，今年迎城隍有將近50支陣頭參加，除了曾經創下金氏世界紀錄的人力肩扛蜈蚣座安排小朋友粉墨登場，來自台灣本島及中國福建省、廈門市約30尊城隍爺，也安座於蜈蚣座隨行巡安。

一路雨勢綿綿，甚至下起滂沱大雨，都沒有澆熄信眾熱情，反而深信老天爺為城隍「洗路」開道，雨神降臨適時驅走燠熱，超過3000名信眾在一片歡鑼喜鼓聲中為浯島城隍遷治祝賀，再次成功完成約3800公尺的巡安路線。

金門縣文化局說，「金門迎城隍」於2013年獲文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」；最大的特色就是保存傳統祭儀、陣頭文化和祀神儀式，且遶境陣頭和隊伍都由在地居民自發籌組、傳承至今。

金門最盛大的民俗慶典「迎城隍」熱鬧啟動，浯島城隍廟前萬人空巷。（記者吳正庭攝）

金門最盛大的民俗慶典「迎城隍」熱鬧啟動，各式神尊經過模範街，沿路神氣十足。（記者吳正庭攝）

金門「迎城隍」熱鬧啟動，一路「雨神」相伴，也增添民俗技藝「公背婆」另番造型趣味。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍隊伍中，坐在蜈蚣座上小朋友正接受長輩傳遞來的小點心，增補繼續遶境的體力。（記者吳正庭攝）

金門最盛大的民俗慶典「迎城隍」熱鬧登場，有來自台灣本島多個城隍廟到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

雖然有滂沱雨勢，並未澆熄信眾熱情。（記者吳正庭攝）

極具金門特色的「打花草」陣頭。（記者吳正庭攝）

金門迎城隍的巡安路上雖然下雨，小朋友仍玩得十分開心。（記者吳正庭攝）

金門「迎城隍」熱鬧登場，縣長陳福海（中藍衣）、議長洪允典（中黃衣）、金門浯島城隍廟管委會主委楊耀芸（右一）等人共同護轎，展現地方共同維護傳統民俗文化的向心力。 （記者吳正庭攝）

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