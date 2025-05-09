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    校牆常遭亂塗鴉！台南高商「以繪制繪」巧妙勝出

    彩繪創作過程中，可見原被胡亂塗鴉的線條。（記者洪瑞琴攝）

    彩繪創作過程中，可見原被胡亂塗鴉的線條。（記者洪瑞琴攝）

    2025/05/09 22:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕市區常常發生半夜隨機亂塗鴉的困擾，台南高商校園圍牆也遭受嚴重塗鴉，廣告設計科老師莫嘉賓帶領學生團體創作，這兩天頂著烈日彩繪校牆，鮮明色彩與幽默逗趣風格，「以繪制繪」強勢壓勝，還給學校美麗校容。

    莫嘉賓師生團隊常年支援市府與社區彩繪美化工作，這次本著「自己學校自己救」的意念，二話不說，帶著僅6位高三南商廣告設計科學生，發揮所學，為母校校園美化彩繪盡一份心力，頂著烈日，僅花兩天完成彩繪。

    值得一提的是，參與彩繪的陳禹叡、林辰語、楊宜承、李柏翰、方亞馨、蕭傳蕙6人都是高三生，他們運用統測後時間加入應援行列，高二學生梅峪懷、郭可容負責拍照記錄，分工合作接力完成。

    其中所有設計稿由蕭傳蕙考後花了幾天發想描繪，莫嘉賓再指導以立體、切割、併置方式構圖，色彩以繽紛原色為主。各科教學活動還有校園生活、體育、藝術、自然生態等，融合在青春洋溢、節奏緊湊的畫面裡，校牆變身大畫布。

    校長林聰明到場為學生鼓勵，對震撼美麗的畫面，非常讚許，他表示，學生所學所用，效率執行力莫過如此。學生進行彩繪時，也不時引發路過民眾圍觀，騎乘機車民眾也紛紛下車拍照，比起大拇指讚不絕口。

    台南高商校園圍牆鮮明色彩。（記者洪瑞琴攝）

    台南高商校園圍牆鮮明色彩。（記者洪瑞琴攝）

    台南高商校園圍牆變身大畫布。（記者洪瑞琴攝）

    台南高商校園圍牆變身大畫布。（記者洪瑞琴攝）

    莫嘉賓師生團隊花兩天完成彩繪。（記者洪瑞琴攝）

    莫嘉賓師生團隊花兩天完成彩繪。（記者洪瑞琴攝）

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