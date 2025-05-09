為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台灣府城建城300年「打開大南門」 入城出城穿越時空

    今年台灣府城城垣300週年，首度打開大南門城門直通建興國中校園，留下歷史見證。 （記者洪瑞琴攝）

    今年台灣府城城垣300週年，首度打開大南門城門直通建興國中校園，留下歷史見證。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/05/09 21:35

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300週年，台南市政府響應民間倡議、公私協力發起「59圍城」行動，選在當年動工日子「5月9日」這一天，首度打開大南門城門，同時宣告明起兩天的「城是生活」嘉年華會，邀請大家「入城出城」穿越時空體驗城垣歷史。

    大南門是目前全台唯一保有「甕城」形制的古城門。雖然平日甕城空間開放參觀，但因北側緊鄰建興國中校園，城門封閉，鮮少有機會穿越城門真正「入城」。60歲在地居民陳先生也直說「人生第一次」；40多年前建興畢業洪姓校友回憶說，那時候好像沒有管制，也可以到城上面，但那時感覺很陰森，很少同學會想上去。

    啟門儀式也特別選在17點25分（象徵1725年），由「現任城主」台南市長黃偉哲與古都城緣聯盟、府城城垣沿線學校台南一中、台南女中、建興國中、中山國中等各界代表齊聚城門，共同揭開系列活動序幕。以貼近生活方式，鼓勵大家重新認識城牆存在的價值，歷史與現代共生的城市風貌。

    黃偉哲說，「府城300」的意義在於紀念由台灣人親手興建的城市「台南府城」，與荷蘭人興建熱蘭遮城不同，府城象徵的是台灣人自主建城的歷史與文化記憶。今日象徵性地重新打開城門，不只是重現歷史場景，更代表著「生活府城」，希望讓更多人深入了解府城歷史，進一步參與並認同台南文化發展。

    週六、日母親節週末登場的「城是生活」嘉年華，活動期間城門將全面開放，讓民眾從城門內外兩側親身體驗進城的歷史情境，還有表演、互動展覽與創作等，走進這座古蹟歷史場域，感受古城與現代生活交織的節奏，更植入市民的日常生活與文化記憶之中。

    台南市長黃偉哲（右3）與立委陳亭妃（左2）等位民代共同啟門。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（右3）與立委陳亭妃（左2）等位民代共同啟門。（記者洪瑞琴攝）

    大南門城垣嘉年華設置科技互動展覽。（記者洪瑞琴攝）

    大南門城垣嘉年華設置科技互動展覽。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）與建興國中學生合影。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（中）與建興國中學生合影。（記者洪瑞琴攝）

    大南門北側緊鄰建興國中校園，平日城門封閉。（記者洪瑞琴攝）

    大南門北側緊鄰建興國中校園，平日城門封閉。（記者洪瑞琴攝）

    台南一中同步響應今天「59圍城」行動。（記者洪瑞琴攝）

    台南一中同步響應今天「59圍城」行動。（記者洪瑞琴攝）

    台南女中同步響應今天「59圍城」行動。（台南女中提供）

    台南女中同步響應今天「59圍城」行動。（台南女中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播