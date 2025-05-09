台灣府城建城300年「打開大南門」 入城出城穿越時空

今年台灣府城城垣300週年，首度打開大南門城門直通建興國中校園，留下歷史見證。 （記者洪瑞琴攝）

2025/05/09 21:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢台灣府城城垣城門啟建滿300週年，台南市政府響應民間倡議、公私協力發起「59圍城」行動，選在當年動工日子「5月9日」這一天，首度打開大南門城門，同時宣告明起兩天的「城是生活」嘉年華會，邀請大家「入城出城」穿越時空體驗城垣歷史。

大南門是目前全台唯一保有「甕城」形制的古城門。雖然平日甕城空間開放參觀，但因北側緊鄰建興國中校園，城門封閉，鮮少有機會穿越城門真正「入城」。60歲在地居民陳先生也直說「人生第一次」；40多年前建興畢業洪姓校友回憶說，那時候好像沒有管制，也可以到城上面，但那時感覺很陰森，很少同學會想上去。

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啟門儀式也特別選在17點25分（象徵1725年），由「現任城主」台南市長黃偉哲與古都城緣聯盟、府城城垣沿線學校台南一中、台南女中、建興國中、中山國中等各界代表齊聚城門，共同揭開系列活動序幕。以貼近生活方式，鼓勵大家重新認識城牆存在的價值，歷史與現代共生的城市風貌。

黃偉哲說，「府城300」的意義在於紀念由台灣人親手興建的城市「台南府城」，與荷蘭人興建熱蘭遮城不同，府城象徵的是台灣人自主建城的歷史與文化記憶。今日象徵性地重新打開城門，不只是重現歷史場景，更代表著「生活府城」，希望讓更多人深入了解府城歷史，進一步參與並認同台南文化發展。

週六、日母親節週末登場的「城是生活」嘉年華，活動期間城門將全面開放，讓民眾從城門內外兩側親身體驗進城的歷史情境，還有表演、互動展覽與創作等，走進這座古蹟歷史場域，感受古城與現代生活交織的節奏，更植入市民的日常生活與文化記憶之中。

台南市長黃偉哲（右3）與立委陳亭妃（左2）等位民代共同啟門。（記者洪瑞琴攝）

大南門城垣嘉年華設置科技互動展覽。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）與建興國中學生合影。（記者洪瑞琴攝）

大南門北側緊鄰建興國中校園，平日城門封閉。（記者洪瑞琴攝）

台南一中同步響應今天「59圍城」行動。（記者洪瑞琴攝）

台南女中同步響應今天「59圍城」行動。（台南女中提供）

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