大讚金門無形文化資產很有特色 文化部文資局長：結合時尚流行推廣

文化部文化資產局局長陳濟民到金門參加迎城隍慶典時說，發揚推廣金門無形文化資產，結合時尚流行，也保存核心元素，在現代生活搭接、創新，讓更多年輕人加入。（記者吳正庭攝）

2025/05/09 21:18

〔記者吳正庭／金門報導〕「金門迎城隍」今天登場，文化部文化資產局局長陳濟民專程到金門參與盛會，他說，希望把金門很有特色的無形文化資產發揚推廣，結合時尚流行，一方面保存核心元素，另外也在現代生活搭接、創新，讓更多年輕人加入。

今年是金門浯島城隍遷治345週年，其中，以城隍出巡遶境為主體的「金門迎城隍」，2013年獲文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」，陳濟民前年曾抵金參與遷治慶典，今年是第2次抵金共襄盛舉。

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陳濟民由金門縣文化局局長陳榮昌陪同，於迎城隍啟動前，到浯島邑主城隍廟上香祈福。他受訪時說，金門迎城隍是國家重要民俗，是很重要的無形文化資產，不僅對於在地認同有很大幫助，也可以讓台灣本島來的觀光客了解金門有這樣的無形文化資產；他此行到金門，就是很隨性的走走看看，可以看到迎城隍最真誠、最自然一面。

他說，金門有很多古蹟、歷史建築等有形文化資產，也有很多例如民俗表演、傳統工藝的無形文化資產；此行看到金門樂府，了解到金門很有特色的南管，金門有很多資深前輩對於南管保存做得很好，但在文化上要有些傳承。

他說，該怎樣讓年輕人把南管繼續傳承下去？和縣文化局、觀光處有討論到一些具體做法，希望能把金門很有特色的無形文化資產發揚推廣，結合時尚流行，核心元素也能保存；另外在現代生活中能搭接、有創新，讓年輕人加入。

陳濟民說，「金門迎城隍」也一樣可以發揚推廣，因無形文化資產不是獨立的，可以做整合性的呈現，包括民俗活動、傳統工藝，再加上建築等有形文化資產，金門非常完整，可以作很多元的呈現。

金門縣文化局說，金門迎城隍最大的特色就是保存傳統祭儀、陣頭文化和祀神儀式，且遶境陣頭和隊伍都由在地居民自發籌組、傳承至今，將每年農曆「4月12」訂為遷治紀念日所舉辦的迎城隍遶境巡安，是金門一年最盛大的民俗慶典。

文化部文資局長陳濟民（前排右二）到金門城隍廟上香並贈爐敬金，由地方長老代表接受。（金門縣文化局提供）

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