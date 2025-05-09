為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大讚金門無形文化資產很有特色 文化部文資局長：結合時尚流行推廣

    文化部文化資產局局長陳濟民到金門參加迎城隍慶典時說，發揚推廣金門無形文化資產，結合時尚流行，也保存核心元素，在現代生活搭接、創新，讓更多年輕人加入。（記者吳正庭攝）

    文化部文化資產局局長陳濟民到金門參加迎城隍慶典時說，發揚推廣金門無形文化資產，結合時尚流行，也保存核心元素，在現代生活搭接、創新，讓更多年輕人加入。（記者吳正庭攝）

    2025/05/09 21:18

    〔記者吳正庭／金門報導〕「金門迎城隍」今天登場，文化部文化資產局局長陳濟民專程到金門參與盛會，他說，希望把金門很有特色的無形文化資產發揚推廣，結合時尚流行，一方面保存核心元素，另外也在現代生活搭接、創新，讓更多年輕人加入。

    今年是金門浯島城隍遷治345週年，其中，以城隍出巡遶境為主體的「金門迎城隍」，2013年獲文化部指定為離島地區第一個國家「重要民俗」，陳濟民前年曾抵金參與遷治慶典，今年是第2次抵金共襄盛舉。

    陳濟民由金門縣文化局局長陳榮昌陪同，於迎城隍啟動前，到浯島邑主城隍廟上香祈福。他受訪時說，金門迎城隍是國家重要民俗，是很重要的無形文化資產，不僅對於在地認同有很大幫助，也可以讓台灣本島來的觀光客了解金門有這樣的無形文化資產；他此行到金門，就是很隨性的走走看看，可以看到迎城隍最真誠、最自然一面。

    他說，金門有很多古蹟、歷史建築等有形文化資產，也有很多例如民俗表演、傳統工藝的無形文化資產；此行看到金門樂府，了解到金門很有特色的南管，金門有很多資深前輩對於南管保存做得很好，但在文化上要有些傳承。

    他說，該怎樣讓年輕人把南管繼續傳承下去？和縣文化局、觀光處有討論到一些具體做法，希望能把金門很有特色的無形文化資產發揚推廣，結合時尚流行，核心元素也能保存；另外在現代生活中能搭接、有創新，讓年輕人加入。

    陳濟民說，「金門迎城隍」也一樣可以發揚推廣，因無形文化資產不是獨立的，可以做整合性的呈現，包括民俗活動、傳統工藝，再加上建築等有形文化資產，金門非常完整，可以作很多元的呈現。

    金門縣文化局說，金門迎城隍最大的特色就是保存傳統祭儀、陣頭文化和祀神儀式，且遶境陣頭和隊伍都由在地居民自發籌組、傳承至今，將每年農曆「4月12」訂為遷治紀念日所舉辦的迎城隍遶境巡安，是金門一年最盛大的民俗慶典。

    文化部文資局長陳濟民（前排右二）到金門城隍廟上香並贈爐敬金，由地方長老代表接受。（金門縣文化局提供）

    文化部文資局長陳濟民（前排右二）到金門城隍廟上香並贈爐敬金，由地方長老代表接受。（金門縣文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播