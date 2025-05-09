數理資優生也是滑輪溜冰國手 游元閎滑到世界銅牌更滑進陽明交大

文華高中游元閎是數理資優生，也是滑輪溜冰國手，滑到世界銅牌，更滑進陽明交大。（記者蘇孟娟攝）

2025/05/09 23:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文華高中學生游元閎是數理資優班學生，成績優異，更是滑輪溜冰國手，兩度在滑輪溜冰世界錦標賽奪接力賽銅牌，動靜皆宜的好表現，讓他經特殊選才提早錄取陽明交大。他曾在訓練受傷動手術，休養半年，靠物理治療師協助成功找回感覺，因此選擇讀物理治療暨輔助科技系，期盼未來也能成為選手的支柱。

游元閎幼兒園起迷上滑輪溜冰速度感，開始接觸滑輪溜冰運動，是各式滑輪溜冰的常勝軍，國中就拿到全中運金牌，高二起甚至取得國手資格，兩度挑戰滑輪溜冰世錦賽，連續兩年拿到接力賽銅牌。

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游元閎學業成績表現也超頂尖，就讀數理資優班課業壓力不輕，每年還要參加4、5場重要賽事，平時要花不少時間消化大量練習，又要兼顧課業，他說，滑輪溜冰講究速度，要能脫穎而出往往時速要飆到40、50公里以上，必須全神貫注，可能長期訓練出專注力，他上課多是認真聽，放學等練習完回家再接續複習功課，常練習完回家已晚上10點，他也會複習功課到凌晨1點多，不偏廢學業，成績維持一定水準。

滑輪溜冰雖讓游元閎享受極速快感，但也讓他付出遍體鱗傷的代價，高一練習時慘摔受傷動手術，被迫休息半年之久，好不容易復原開始練習，卻因肌力及體力大不如前，一時找不到速度感，讓在賽場上向來是別人追逐目標的他，竟變「苦追別人背影」，一度大受打擊。

游元閎說，幸好他在低潮復健過程中，受到當時物理治療師的協助與鼓勵，逐漸調整心態更慢慢練回節奏感，重返賽場再度搶下全中運金牌，高二更順利取得國手資格，前進滑輪溜冰世錦賽，連續兩年拿下接力賽銅牌的佳績。

今年面臨升學的游元閎想起這段揮別陰霾的經歷，透過特殊選才管道錄取陽明交大物理治療暨輔助科技系，提早確定升學志願。游元閎說，下一站，他會繼續挑戰成人組國手資格，再拚世界賽，未來即使不再擔任滑輪溜冰選手，也盼用另一項專業成為選手的支柱。

數理資優生游元閎動靜皆宜，滑輪溜冰成績亮眼，拚進陽明交大。（記者蘇孟娟攝）

游元閎練滑輪溜冰遍體鱗傷卻不以為苦。（記者蘇孟娟攝）

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