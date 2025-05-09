為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    數理資優生也是滑輪溜冰國手 游元閎滑到世界銅牌更滑進陽明交大

    文華高中游元閎是數理資優生，也是滑輪溜冰國手，滑到世界銅牌，更滑進陽明交大。（記者蘇孟娟攝）

    文華高中游元閎是數理資優生，也是滑輪溜冰國手，滑到世界銅牌，更滑進陽明交大。（記者蘇孟娟攝）

    2025/05/09 23:15

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文華高中學生游元閎是數理資優班學生，成績優異，更是滑輪溜冰國手，兩度在滑輪溜冰世界錦標賽奪接力賽銅牌，動靜皆宜的好表現，讓他經特殊選才提早錄取陽明交大。他曾在訓練受傷動手術，休養半年，靠物理治療師協助成功找回感覺，因此選擇讀物理治療暨輔助科技系，期盼未來也能成為選手的支柱。

    游元閎幼兒園起迷上滑輪溜冰速度感，開始接觸滑輪溜冰運動，是各式滑輪溜冰的常勝軍，國中就拿到全中運金牌，高二起甚至取得國手資格，兩度挑戰滑輪溜冰世錦賽，連續兩年拿到接力賽銅牌。

    游元閎學業成績表現也超頂尖，就讀數理資優班課業壓力不輕，每年還要參加4、5場重要賽事，平時要花不少時間消化大量練習，又要兼顧課業，他說，滑輪溜冰講究速度，要能脫穎而出往往時速要飆到40、50公里以上，必須全神貫注，可能長期訓練出專注力，他上課多是認真聽，放學等練習完回家再接續複習功課，常練習完回家已晚上10點，他也會複習功課到凌晨1點多，不偏廢學業，成績維持一定水準。

    滑輪溜冰雖讓游元閎享受極速快感，但也讓他付出遍體鱗傷的代價，高一練習時慘摔受傷動手術，被迫休息半年之久，好不容易復原開始練習，卻因肌力及體力大不如前，一時找不到速度感，讓在賽場上向來是別人追逐目標的他，竟變「苦追別人背影」，一度大受打擊。

    游元閎說，幸好他在低潮復健過程中，受到當時物理治療師的協助與鼓勵，逐漸調整心態更慢慢練回節奏感，重返賽場再度搶下全中運金牌，高二更順利取得國手資格，前進滑輪溜冰世錦賽，連續兩年拿下接力賽銅牌的佳績。

    今年面臨升學的游元閎想起這段揮別陰霾的經歷，透過特殊選才管道錄取陽明交大物理治療暨輔助科技系，提早確定升學志願。游元閎說，下一站，他會繼續挑戰成人組國手資格，再拚世界賽，未來即使不再擔任滑輪溜冰選手，也盼用另一項專業成為選手的支柱。

    數理資優生游元閎動靜皆宜，滑輪溜冰成績亮眼，拚進陽明交大。（記者蘇孟娟攝）

    數理資優生游元閎動靜皆宜，滑輪溜冰成績亮眼，拚進陽明交大。（記者蘇孟娟攝）

    游元閎練滑輪溜冰遍體鱗傷卻不以為苦。（記者蘇孟娟攝）

    游元閎練滑輪溜冰遍體鱗傷卻不以為苦。（記者蘇孟娟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播