澄清湖高爾夫自救會北上陳情 高市府：簽約對象非自救會

高雄高爾夫球場滯洪池施工。（市府提供）

2025/05/09 20:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對澄清湖高爾夫自救會北上陳情!訴求高市府應循民事訴訟解決返還土地及場內樹木植栽產權；高市工務局表示，市府租約簽訂對象為財團法人，並非該自救會所屬的人民團體，法人今年一月具狀向法院陳明從去年11月30日起不再使用球場土地，現況返還給市府。

工務局說明，財團法人高雄高爾夫俱樂部向市府租用公園用地，在民國83年取得政府核發球場開放許可證，經營高爾夫球場，但業者已在114年1月具狀向法院陳明、從113年11月30日起不再使用球場土地，並現況返還給市府。

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前業者承租60公頃市有公園用地，卻在水質水源保護區使用包括禁藥「毒絲本」在內的劇毒農藥，且遲未施作水保設施，危害市民安全。

該財團法人去年11月30日宣布放棄經營並將土地返還市府，會員卻成立自救會，在市有土地無照營業；近日市府進場施作兩座滯洪池，將球場轉型為兼顧滯洪及休憩功能的綠地，對於自救會罔顧市民安全，市府表達嚴正譴責。

市府表示，與財團法人之間的租約爭議已經終結，對自救會無理要求市府，應循民事訴訟途徑解決返還土地及場內樹木植栽產權等糾紛，強調市府租約簽訂對象為財團法人，並非該自救會所屬的人民團體。

市府指出，自救會員如果對會員證等財產歸屬有所主張，屬於會員團體和前經營者、也就是財團法人高爾夫球俱樂部的私權爭執，與市府無涉。

市府認為，自救會相關歪曲事實及法律言論，乃欲借冗長民事訴訟程序，遂行其染指市有土地的圖謀。

市府強調，自救會於法於理都站不住腳，身為土地所有權人，市府有絕對之權利可以自由管理及處分該土地，包括進場施工滯洪池，確保下游居民安全，以及回歸土地用途，提供市民休憩使用。

高市府去年至高雄高爾夫球場查獲農藥。（市府提供）

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