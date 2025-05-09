為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    澄清湖高爾夫自救會北上陳情 高市府：簽約對象非自救會

    高雄高爾夫球場滯洪池施工。（市府提供）

    高雄高爾夫球場滯洪池施工。（市府提供）

    2025/05/09 20:23

    〔記者王榮祥／高雄報導〕針對澄清湖高爾夫自救會北上陳情!訴求高市府應循民事訴訟解決返還土地及場內樹木植栽產權；高市工務局表示，市府租約簽訂對象為財團法人，並非該自救會所屬的人民團體，法人今年一月具狀向法院陳明從去年11月30日起不再使用球場土地，現況返還給市府。

    工務局說明，財團法人高雄高爾夫俱樂部向市府租用公園用地，在民國83年取得政府核發球場開放許可證，經營高爾夫球場，但業者已在114年1月具狀向法院陳明、從113年11月30日起不再使用球場土地，並現況返還給市府。

    前業者承租60公頃市有公園用地，卻在水質水源保護區使用包括禁藥「毒絲本」在內的劇毒農藥，且遲未施作水保設施，危害市民安全。

    該財團法人去年11月30日宣布放棄經營並將土地返還市府，會員卻成立自救會，在市有土地無照營業；近日市府進場施作兩座滯洪池，將球場轉型為兼顧滯洪及休憩功能的綠地，對於自救會罔顧市民安全，市府表達嚴正譴責。

    市府表示，與財團法人之間的租約爭議已經終結，對自救會無理要求市府，應循民事訴訟途徑解決返還土地及場內樹木植栽產權等糾紛，強調市府租約簽訂對象為財團法人，並非該自救會所屬的人民團體。

    市府指出，自救會員如果對會員證等財產歸屬有所主張，屬於會員團體和前經營者、也就是財團法人高爾夫球俱樂部的私權爭執，與市府無涉。

    市府認為，自救會相關歪曲事實及法律言論，乃欲借冗長民事訴訟程序，遂行其染指市有土地的圖謀。

    市府強調，自救會於法於理都站不住腳，身為土地所有權人，市府有絕對之權利可以自由管理及處分該土地，包括進場施工滯洪池，確保下游居民安全，以及回歸土地用途，提供市民休憩使用。

    高市府去年至高雄高爾夫球場查獲農藥。（市府提供）

    高市府去年至高雄高爾夫球場查獲農藥。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播