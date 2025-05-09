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    週六豪雨又降溫！山區防坍方、溪水暴漲

    2025/05/09 22:22
    週六各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率。（資料照）

    週六各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率。（資料照）

    未來3天降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來3天降雨趨勢。（氣象署提供）

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明天週六（10日）鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率；中部以北及宜蘭、花蓮高溫約24至26度，南部及東南部則約27至29度，晚上中部以北及宜蘭、花蓮低溫會降至19至21度，請民眾外出時多留意天氣變化。

    中央氣象署預報，週六鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，易有短延時強降雨發生，並有大雨或局部豪雨發生的機率，對流影響時可能伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水，行車用路請注意安全。

    氣溫方面，週六環境風場轉為東北風，中部以北及宜蘭、花蓮氣溫逐漸轉涼，高溫約24至26度，南部及東南部高溫約27至29度，而清晨低溫各地普遍為23至26度，晚上中部以北及宜蘭、花蓮低溫還會再下降至19至21度，外出請增添衣物以免受涼。

    天氣風險公司提醒，明天雨區範圍將隨著鋒面南壓而一路由北往南擴展，有對流系統可能在西半部沿岸、近海處發展並移入，帶來局部較大雨勢的機會。氣溫方面，北部、東北部高溫就會降到23至26度，中部以及花東地區高溫27至30度，南部因為受東北風影響最小，高溫仍有30度以上。

    紫外線方面，週六除了連江縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。

    空氣品質方面，週六鋒面通過，環境風場為西南風轉東北風，受降雨洗除影響，空品多為普通等級。雲嘉南、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；離島地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

    氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮高溫約24至26度，南部及東南部則約27至29度。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，中部以北及宜蘭、花蓮高溫約24至26度，南部及東南部則約27至29度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六除了連江縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，週六除了連江縣為「過量級」，其餘縣市皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週六雲嘉南、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；離島地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週六雲嘉南、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭空品區及金門、澎湖為「普通」等級；離島地區短時間可能達橘色提醒等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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