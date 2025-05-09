他曝白沙屯媽祖進香「現場狼藉畫面」 網怒：超沒水準！

今年白沙屯媽祖進香相較去年湧入更多人潮，網友拍下信眾留下的食物和垃圾。（擷自匿名2公社）

2025/05/09 23:26

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕白沙屯媽祖自5月1日起，展開為期10天9夜的徒步進香，今年更突破過往，湧入近33萬人報名參與，過程中出現許多感人瞬間，讓信眾感動不已。不過，近日有網友拍下隊伍經過後的現場亂象，只見剩餘食物被丟一地，網友見狀怒批「超級誇張」！

網友在「匿名2公社」發文指出，自己跟隨白沙屯媽祖進香，因為天氣炎熱沒有胃口，只簡單吃了6根香蕉就繼續行走，非常謝謝民眾提供免費食物和飲水。怎料，現場還是出現不少浪費食物的情況。

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照片顯示，現場遺留許多尚未吃完的食物，有些甚至沒有食用過，都被丟置在地面，甚至有些包裝未妥善處理，食物散落在各處，讓地面顯得髒亂。對此，原PO無奈表示「可惜還是有人蹧蹋別人的愛心，浪費食物，吃不下就別拿了。」

對此，網友氣炸表示，「有夠浪費！吃不完就別拿」、「這麼不善良的人，還指望媽祖保佑嗎？再虔誠的跟隨，也是枉然」。也有網友表示，「走在後面很容易看到這個場景，去年也是一堆香腸麵包丟在地上，然後看著清潔工在整理。」網友對於民眾跟隨進香的亂象直搖頭。

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