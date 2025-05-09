台東食神大賽68隊廝殺 台東米融合紅烏龍茶秀創意

第五屆「台東味好食材創意異國主菜料理食神大賽」決賽，今在關山鎮農會米國學校舉行。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/09 19:58

〔記者黃明堂／台東報導〕第五屆「台東味好食材－創意異國主菜料理食神大賽」決賽，今 （9）日於關山鎮農會米國學校舉行，以在地主食「台東米」結合紅烏龍茶為主題，吸引全台共68組隊伍報名，最後社會組冠軍由伍壹冰研所二連霸獲得，校園組則由東南科大餐飲系食影勇奪第一。

今年賽事包含社會組33組與校園組35組參賽，競爭激烈，選手需運用「台東米」搭配現場公布的「紅烏龍茶」製作一道融合異國風味的創意主菜，考驗參賽者的料理創意與在地食材運用能力。

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經專業評審團隊審慎評分後，社會組冠軍由伍壹冰研所隊伍蟬聯奪得，校園組則由東南科大餐飲系食影勇奪第一，雙雙展現台東米於國際料理上的潛力。饒慶鈴縣長親自頒獎，肯定參賽者的創意與努力。

農業處許家豪處長指出，自創意異國主菜料理食神大賽開辦以來，歷屆主題涵蓋洛神花、鬼頭刀、鳳梨釋迦與紅烏龍茶，今年選擇以台東米為主軸，期望透過食材核心價值深化在地連結，拓展農業旅遊與特色經濟，並持續透過台東味品牌精神的具體展現，打造農業品牌化與市場多元化，深化在地農業與旅遊產業的連結，推動慢經濟模式下的永續發展。

農業處說明，即日起至6月30日止，於台灣好農官網特別推出「台東味米食專區」行銷活動，精選台東米及相關伴手禮商品，讓民眾能透過線上選購支持在地農產，建立起民眾與農業的連結。

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