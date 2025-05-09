宜蘭粉鳥林、朝陽漁港 可望興建遊艇碼頭

行政院政委陳金德視察粉鳥林漁港，要求漁業署補助遊艇泊區可行規劃費用。（陳金德辦公室提供）

2025/05/09 19:46

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭東澳粉鳥林漁港及南澳朝陽漁港，目前在行政院「遊艇泊區整體發展計畫」中，行政院政務委員陳金德今天率相關部會前往粉鳥林會勘，指示縣政府合併2處遊艇泊區（遊艇碼頭）進行可行性評估，並要求漁業署視所需經費，自今年起分年補助辦理，中央將與地方攜手打造海洋遊憩新亮點。

陳金德說，未來國道五號銜接蘇花改及高鐵延伸宜蘭等重大交通建設所帶來的便利性，不僅將縮短東西部縣市的旅運時間，也將為海洋活動的可親性帶來改變，目前宜蘭縣已於頭城及烏石港規劃遊艇碼頭，但溪南地區目前仍無相關設施。

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他說，以粉鳥林為例，周邊各種海域遊憩及漁業活動已形成獨特的漁村聚落，加上粉鳥林秘境的自然生態，每年都吸引無數遊客造訪，加上距離與那國島不遠，非常適合作為遊艇停泊的港灣。

為加速後續進程，陳金德今天指示縣府將2地遊艇碼頭的規劃案合併，並由漁業署自今年起分年補助可行性評估經費，並應與2地漁民及社區做好溝通，未來也可視建設規模評估，納入中央重大建設，以促進全民親海、知海，愛海的風氣。

縣府回應，交通部航港局補助縣府2014年11月宜蘭縣遊艇泊區區域整體規劃案成果報告，盤點宜蘭13處港埠，評估適合設置遊艇泊區及其陸上服務設施區位，希望藉由增設遊艇泊區或改善既有泊位設施，因應未來遊艇發展及停泊需求，並整合漁港周邊觀光遊憩資源。規劃報告中排序宜蘭適合發展的遊艇港埠有石城漁港、東澳粉鳥林漁港、南澳朝陽漁港。

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