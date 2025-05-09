台北國際觀光博覽會TTE5/23登場 蘇志燮也會來

台北國際觀光博覽會TTE將在5/23-5/26登場。（主辦單位提供）

2025/05/09 19:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」將在5月23日至26日，在台北世貿登場。主辦單位表示，今年規模再創新高，使用展位數達850格，參展廠商數量較去年成長近40%，來到350家，並力邀南韓實力男星蘇志燮親臨現場。

此外，展會力邀10國海外單位，包括日本、南韓、中國、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞等各國觀光局與海外業者，以及4大航空公司、前50大旅行社、星級飯店、地方精緻民宿等，攜手全台20個中央單位及縣市政府，一同打造2025上半年最盛大的旅遊博覽會，主辦單位預估TTE台北旅展將會帶來30萬的觀展人潮。

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2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」同步迎來「第一屆韓國旅遊博覽會」，召集南韓多家廠商，包含韓國各大城市觀光公社與財團，以及觀光開發列車單位，例如江原道、忠心南道、首爾、慶尚北道、光州等超過60個行政區與城市，其範疇包括江南醫療觀光機構，從抗老、皮膚保養、整形、眼科、漢方到健康檢查等，全力推廣韓國多元的文化與觀光特色，並力邀南韓實力男星蘇志燮親臨旅展現場，成為韓國旅遊魅力的最佳代言人。

「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」即將於暑假與端午連假前盛大開幕，今年展會邀請了國內外重量級單位參與，並舉辦B2B國際商談會、台韓智慧旅遊國際論壇等活動，期望透過各國代表與旅遊領域領袖的參與，在商談會、論壇講座中分享專業知識與跨國經驗，促進業者間的交流與媒合，拓展更多跨國合作商機。

展期還將舉辦多元表演與精采活動，包括機票餐券天天抽、行李箱趣味賽、消費滿額抽機票遊輪等，讓民眾邊逛邊玩。

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