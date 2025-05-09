為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北國際觀光博覽會TTE5/23登場 蘇志燮也會來

    台北國際觀光博覽會TTE將在5/23-5/26登場。（主辦單位提供）

    台北國際觀光博覽會TTE將在5/23-5/26登場。（主辦單位提供）

    2025/05/09 19:32

    〔記者吳亮儀／台北報導〕「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」將在5月23日至26日，在台北世貿登場。主辦單位表示，今年規模再創新高，使用展位數達850格，參展廠商數量較去年成長近40%，來到350家，並力邀南韓實力男星蘇志燮親臨現場。

    此外，展會力邀10國海外單位，包括日本、南韓、中國、菲律賓、關島、帛琉、泰國、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞等各國觀光局與海外業者，以及4大航空公司、前50大旅行社、星級飯店、地方精緻民宿等，攜手全台20個中央單位及縣市政府，一同打造2025上半年最盛大的旅遊博覽會，主辦單位預估TTE台北旅展將會帶來30萬的觀展人潮。

    2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」同步迎來「第一屆韓國旅遊博覽會」，召集南韓多家廠商，包含韓國各大城市觀光公社與財團，以及觀光開發列車單位，例如江原道、忠心南道、首爾、慶尚北道、光州等超過60個行政區與城市，其範疇包括江南醫療觀光機構，從抗老、皮膚保養、整形、眼科、漢方到健康檢查等，全力推廣韓國多元的文化與觀光特色，並力邀南韓實力男星蘇志燮親臨旅展現場，成為韓國旅遊魅力的最佳代言人。

    「2025第19屆台北國際觀光博覽會TTE」即將於暑假與端午連假前盛大開幕，今年展會邀請了國內外重量級單位參與，並舉辦B2B國際商談會、台韓智慧旅遊國際論壇等活動，期望透過各國代表與旅遊領域領袖的參與，在商談會、論壇講座中分享專業知識與跨國經驗，促進業者間的交流與媒合，拓展更多跨國合作商機。

    展期還將舉辦多元表演與精采活動，包括機票餐券天天抽、行李箱趣味賽、消費滿額抽機票遊輪等，讓民眾邊逛邊玩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播