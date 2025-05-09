一片橘紅！週六雨彈轟炸全台 未來降雨1圖看懂

2025/05/09 19:28

鋒面降雨趨勢。（氣象署提供）

未來溫度趨勢。（氣象署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末兩天全台大雨或豪雨，且雨勢恐更升級！中央氣象署預報，明後兩天（10日、11日）受鋒面通過影響，全台易有短延時強降雨，且各地有大雨或局部豪雨發生的機率，且「不排除雨勢還會更升級」，從氣象署降雨預測圖來看，全台累計雨量會非常驚人。

氣象署預報員陳姵安表示，明天週六起受鋒面影響，各地有陣雨或雷雨、並有大雨或局部豪雨發生的機率，也不排除雨勢更升級，變成以豪雨為主。後天母親節（11日）當天也會因鋒面通過影響，中南部、東部及東南部地區有陣雨或雷雨，其它地區也有短暫陣雨或雷雨，中南部、東南部地區及其它山區有局部大雨或豪雨發生的機率。

週日母親節全台轉涼 北部降至18度

「不只大雨，溫度也會降溫」，陳姵安表示，受到鋒面通過影響，明天起中部以北和東北部的天氣轉涼，後天週日到下週一清晨更是全台都涼，北部、宜蘭和花蓮低溫僅18度到19度，中部約20度，南部和東南部約21度到22度。

陳姵安表示，直到下週一（12日）白天起才會逐日回溫，但當天水氣仍多，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其它區為多雲到晴，午後北部山區有零星短暫陣雨。

陳姵安指出，下週二（13日）各地天氣轉為多雲到晴的天氣，僅午後山區有零星短暫陣雨；之後的氣溫也暖熱，白天高溫普遍在30度到32度之間，夜間約23到25度之間。

陳姵安也指出，下週三起水氣又會陸續增加，14日當天東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。下週四到下週五（15日、16日）水氣更多，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象署今天也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第1週（5月10日~5月16日）期初受鋒面影響，各地有短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生機率。第1週期中起水氣減少，各地天氣轉多雲到晴；第2週（5月17日~5月23日）仍有鋒面接近機會。

下週降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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