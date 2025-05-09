誓言守護富里鄉的母親河 社區為鱉溪過母親節

富里鄉公所舉辦攝影比賽，這張空拍作品清楚展現蜿蜒的鱉溪流經永豐村，兩岸的沃土稻田滿滿的綠意，都是受到這條母親之河的滋潤，成就富里成為稻米之鄉。（富里鄉公所提供）

2025/05/09 20:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕秀姑巒溪支流鱉溪全長16.91公里，是富里鄉的母親之河，孕育了好吃的富里米，但極端氣候加上河川環境改變，為了讓原生種的禿頭鯊、爬岩鰍回家，6年前啟動公私協力得河川治理平台，今天社區則在富里鄉永豐村的復興土地公廟「為鱉溪過母親節」，社區及NGO團體齊聚一堂，在河川署、林業及自然保育署等代表見證下，共同立下「給鱉溪的承諾」，希望永續守護鱉溪的環境。

鱉溪發源自海岸山脈，流經豐南、永豐至富里村匯入秀姑巒溪，長度16.91公里，在1980年代因大量的水泥堤防、護岸建設，加上農田水利引水設施、攔河堰，光是橫向固床工就有23座，劣化河川環境，畜牧養豬廢水更讓水質進一步惡化。

請繼續往下閱讀...

溪流經過的地方，住著阿美族吉哈拉艾部落、也有閩南、客家人聚集，在地人回憶早年的鱉溪風光，不僅溪如其名，有很多的中華鱉，還有多樣的鰕虎科洄游魚類。當地的阿美族宋先生說，爬岩鰍、鰕虎都叫做「哈拉」，小時候到處都是，但是現在少多了，當地村民范先生也說，東部才有的台東間爬岩鰍漢人叫他「石貼仔」，因為肚子上有吸盤，會吸在石頭上不動，跟原住民叫法不一樣！

「鱉溪啊，妳曾孕育無數生命，甜甜的水滋潤富里吉拉米代的沃土」、「我們向妳承諾，珍惜守護妳豐厚的賜予，把鱉溪母親完整交給世代子孫」！今天在永豐土地公廟的慶祝會場，居民們朗誦「給鱉溪的承諾」、高唱「鱉溪之歌」，也與富里鄉農會、荒野保護協會、環保聯盟花蓮分會等多個等NGO團體共同參與「鱉溪守護聯盟」結盟儀式，大家一起舀起鱉溪的溪水澆灌在代表母愛的萱草花之上，祝賀「鱉溪母親節快樂」！

今年在母親節前夕，居民為「鱉溪」過母親節。發起的文史工作者張振岳說，鱉溪是滋養富里鄉的母親之河，富里鄉的稻子都是吃鱉溪的水長大，但是隨著極端氣候變遷，以及河川治理水泥化的影響，鱉溪的環境改變了，過去百年不曾致災的鱉溪開始有了災害。

張振岳說，自水利署第九河川分署於是在6年前成立「鱉溪全流域管理平台」，糾集了豐南村、永豐村的村民、社區發展協會、吉拉米代部落頭目共同加入，大家成立魚梯班、巡守隊來守護環境，由於短短一條鱉溪就有至少5個管理單位，透過平台與公家單位溝通，問題才慢慢得到改善，除了增建魚梯，由於利吉層地質在鱉溪流域也有明顯裸露，成為特殊地質景觀，部落社區也計畫成立鱉溪地質公園。

他說，從鱉溪治理大平台、小平台及在地工班、NGO的加入，督促政府更有效率，民眾也能自發性貢獻，希望透過邀請公部門參加母親節活動，讓官方見識到居民要永續經營鱉溪的決心。

參加的在地居民、社區團體及官方代表，共同以鱉溪的水澆灌代表母愛的萱草花，為鱉溪過節。（記者花孟璟攝）

富里鄉農會總幹事張素華參加替鱉溪過母親節活動，亮出手上的「給鱉溪的承諾」，大家要一起守護鱉溪。（記者花孟璟攝）

參加鱉溪母親節活動的社區團體、NGO共同簽署加入鱉溪守護聯盟。（記者花孟璟攝）

鱉溪的棲地營造，將大石頭還給溪流，石頭下方成為許多魚類躲避的地方，也有魚梯可供魚兒上溯。（記者花孟璟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法