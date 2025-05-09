乘著輪椅勇往直前 陽光「超跑公主」林宜萱覓得如意郎君

「超跑公主」林宜萱活潑正向，目前任職新北市社會局約聘社工師（記者翁聿煌攝）

2025/05/09 20:37

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局約聘社工師林宜萱乘著輪椅勇往直前，堅信自己「除了不方便行走，我和別人沒有不同」，30歲的她已經在社工崗位服務7年，努力準備公職社工師考試，最近剛完成婚姻大事，在老公童仍志眼中，林宜萱活潑開朗又上進，四肢健全的他，願意成為她一輩子的輪椅推手，在人生的旅途上甘苦共嘗。

林宜萱罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，無法起身行走，媽媽決定離開，留下她與爸爸相依為命。她從小知道自己與別人不同，但不願待在家自艾自憐，很快就學會獨立自主。大學社工系畢業後，林宜萱選擇離開家鄉，自己到新北市打拚，遞2、30張求職申請，但是屢屢碰壁，她不氣餒，相信只要有人給她機會，就能證明自己的能力。

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林宜萱第一份工作在部立台北醫院擔任社工員，考上社工師證照後，應徵到新北市社會局老人福利科擔任約聘社工師，並且申請到外籍看護隨身照顧，主要是協助她上廁所。

社會局主祕黃逢明說，宜萱總是笑口常開、態度積極，工作能力受長官肯定。宜萱還有自己的FB，名為「跑車公主的城外探險」，記載著她的所見所聞，激勵自己、也激勵別人。

林宜萱最近新婚，她笑說，自己脾氣不好，先生童仍志總是遷就她，交往時，別人曾經問她老公，為何自己四肢健全，卻願意去照顧身體不方便的女友、甚至是未來的妻子？童仍志回應，他欣賞宜萱的開朗、對困境不服輸的個性，在柔弱外表下，有顆纖細心靈「比一般人要更努力活出自己的生命熱度」。

童仍志婚前常帶著喜歡接近大自然的林宜萱四處旅遊，有一次刻意小心翼翼抱著林宜萱，走進溪流坐在大石頭上，讓她的雙腳浸入水中，感受到水流源源不絕的生命力，林宜萱內心很激動，也體會到男友對她的體貼心意，兩人經過5年愛情長跑，認定彼此是能夠攜手一輩子的心靈伴侶。

拍攝婚紗照時，林宜萱告訴攝影師，不必隱藏她的隨身「超跑」也出現在畫面中，一幀先生俯身面對輪椅上林宜萱的照片，兩人四目交會凝望、一切盡在不言中，兩人在雙方家長親友祝福下完成人生大事，林宜萱仍然在人生夢想的道路上繼續奔馳，她想考取公職社工師，夫妻努力存錢想要有兩人愛的小窩、今年還計畫和老公一起去國外旅行，因為她堅信自己「除了不方便行走，我和別人沒有不同」。

林宜萱與童仍志的婚紗照，她的隨身「超跑」也出現在畫面中，先生俯身面對林宜萱，一切盡在不言中。（林宜萱提供）

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