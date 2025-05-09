留級改變人生 草屯商工8旬傑出校友胡慶桐捐百萬獎學金

最年長的傑出校友胡慶桐，以自身學習和創業的經驗鄉水表演講，鼓勵學弟妹要認真打拚、堅持到底才能見證奇蹟。（記者陳鳳麗攝）

2025/05/09 19:19

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立草屯商工今天頒獎表揚10位傑出校友，最年長的胡慶桐是陸商電子執行長，慨捐100萬元作為獎學金，他演講時指出，初中因愛玩而被留級，痛定思痛決定用功讀書，就讀草屯商工體悟到學習是通往成功的鑰匙，後來在金融業、自行創業，時刻不忘認真打拚，只有「持之以恆」才能見證奇蹟。

草屯商工今天舉辦創校66週年校慶活動，表揚10位傑出校友，最年長的是畢業59年、80歲的陸商電子公司執行長胡慶桐，最年輕的則是畢業7年、26歲的雕刻創作者關承泰。受表揚的校友中有3位女性，包括：吳秀美、林瑞珠和邱文廷。

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此次最年長的傑出校友胡慶桐，開心接受表揚之外，也帶來伴手禮，即捐給學校100萬元獎學金，希望鼓勵學弟妹認真向學。 而他也以自身經驗發表演講，他說，初中和高職共唸了7年，原因是初中因愛玩而被被留級一年，痛定思痛重拾書本，進入草屯商工後則發奮圖強，每一門課程都很用心學習，實作也要求自己要精益求精，後來升學、到銀行工作，更加確認「學習是通往成功的鑰匙」。

胡慶桐後來創業設立陸商電子，成功開拓南美洲市場，而他從商後爭取到百萬美金的訂單，就是拿出唸草商時的認真打拚和堅持不放棄的精神，他強調，堅持到底才能見證奇蹟。

圖說：國立草屯商工66週年校慶，表揚10位傑出校友，其中事業有成、最年長的胡慶桐（中）慨捐100萬元獎學金給母校。（記者陳鳳麗攝）

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