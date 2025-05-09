不只是老化！這些日常行為正在「偷走」你的腦力

久坐少動，與大腦灰質體積減少有關，恐導致認知功能退化。示意圖。（資料照）

2025/05/09 22:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你是不是也有過這種經驗？剛放下手機就忘了要做什麼、開會腦袋一片空白、朋友的名字總是想不起來？別以為只是年紀大了，黃軒醫師表示，其實你每天的生活習慣，正悄悄偷走你的大腦功能。

黃軒今（9日）在臉書發文指出，許多看似平常的小動作，長期累積下來，會讓你的大腦越來越「鈍」，甚至加速老化。黃軒列出5種常見習慣，提醒大家及早調整，別再讓腦袋默默退化。

請繼續往下閱讀...

1.睡眠不足：加速大腦衰退

黃軒強調，長期睡眠不足會影響大腦的清除系統，讓廢物無法排出，進而影響記憶與專注力。每晚睡不到6小時的人，大腦代謝廢物的效率會降低，記憶力逐步衰退。

2.高糖飲食：影響大腦功能

過量的糖分不僅會造成身體肥胖，也會影響大腦的學習與記憶功能。高糖飲食會導致大腦產生胰島素抗性，損害神經連結，降低創意思維與反應速度。

3.久坐不動：影響大腦灰質體積

現代人長時間坐著工作或休閒，這樣的生活方式會讓大腦的灰質體積減少，影響決策與專注能力。久坐不動也會降低大腦的血液循環，進一步削弱認知功能。

4.長期壓力：損害記憶功能

黃軒指出，長期處於高壓狀態會使大腦的海馬迴萎縮，這是負責記憶與情緒調控的重要區域。持續的壓力會使大腦功能逐漸衰退，甚至增加患阿茲海默症的風險。

5.社交孤立：大腦功能退化

缺乏社交互動會減少大腦的刺激，導致認知能力的下降。黃軒強調，與人交流不僅能緩解壓力，還能刺激大腦多個區域的活躍性，維持良好的大腦功能。

黃軒最後提醒，許多影響大腦健康的習慣，其實都與我們的日常生活密切相關。為了保持大腦的活力，大家應該從今晚開始，改善睡眠質量、調整飲食、增加運動量、學會放鬆壓力，並保持積極的社交互動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法