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    中藥販售鬆綁 藥師公會5/12提告邱泰源、蘇奕彰圖利

    藥師公會全聯會5月4日號召上千名藥師走上凱道抗議。（資料照）

    藥師公會全聯會5月4日號召上千名藥師走上凱道抗議。（資料照）

    2025/05/09 18:23

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部日前發布「318行政命令」，開放中藥或生藥相關學系畢業生，滿足特定條件並經實務歷練，可申請登記為中藥販賣業者。藥師公會全聯會今（9日）表示，將於下週一（5月12日）委任律師，前往台北地檢署提告衛福部長邱泰源、中醫藥司司長蘇奕彰，控告兩人違法圖利。

    爭議起於衛福部3月18日發布的「1141860113號解釋令」，開放不具藥師資格者得申請中藥販賣業證明。藥師公會全聯會痛批此舉違反「藥事法」第103條第2項及第28、29條規定，讓未經專業訓練與國考認證的人販售中藥，恐危及民眾用藥安全。

    全聯會指出，該條原為「落日條款」，衛福部卻扭曲為「日出條款」，形同繞過國考制度，替無藥事資格者開綠燈，嚴重衝擊藥品分級管理制度。

    全聯會曾於5月4日號召上千名藥師走上凱道抗議，呼籲政府撤回解釋令。今日再度強調，儘管藥界多次陳情與溝通，衛福部與中醫藥司始終未正視專業憂慮，令業界忍無可忍，決定訴諸司法，捍衛國人用藥安全。

    對於外界質疑，中醫藥司長蘇奕彰曾回應，中藥販售業衰退速度過快，若無專業人力接棒，恐造成產業斷層。解釋令是依法行政，盼能在尊重藥師專業的同時，兼顧產業發展與民眾需求，政府也會落實中藥分級與專業分工，創造更多價值。

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