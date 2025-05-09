母親節千禧公園辦市集？屏東市公所：不能有營利行為

千禧公園在母親節將辦市集活動。（記者葉永騫攝）

2025/05/09 18:59

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市千禧公園母親節將辦市集活動引發爭議，屏東市公所表示，公園內舉辦市集活動以公益為主，不能有營利的行為，因此已要求主辦單位不能有營利及明火的攤位，必須依計畫執行，否則就會取消。

屏東市千禧公園10~11日舉辦母親節活動，今天已有數十個攤架搭起來，將有市集活動，但也引發爭議，屏東市民代表會有代表質疑是否有營利的攤商，認為公園管理有相關的規定，不能有特權，並舉例說日前立委蘇清泉舉辦馬戲團活動，市集只有爆米花等攤位免費供民眾取用，因此母親節活動也不能有營利的行為，更也不能有明火。

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屏東市公所表示，公園使用規定不能有明火、不得有營利的行為，這是基本的要求，如果主辦單位做不到就不會核准，這次的母親節活動主辦單位申請的是公益市集，表明提供社區特色物品及二手物品，不能有販賣的行為，萬一有違規就會叫停，而道路舉辦市集同樣有相關的規定，一般的社團舉辦活動，不得有營利行為，只有主管機關主辦才能有營利行為，而前年慈鳳宮舉辦活動時就曾經不符合規定遭到警方強力取締，因此相關單位申請市集活動一定要特別注意。

千禧公園已搭起棚架準備辦市集，但也引起爭議。（記者葉永騫攝）

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