玉山暑期「秒殺營」續辦4梯 5/12報名開搶

玉山國家公園「玉山行」暑期高中生營隊，今年續辦4梯次3天2夜活動。（玉管處提供）

2025/05/09 18:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處暑假將舉辦10至12年級高中生Youth Camp「玉山行」活動，以往暑期只辦1梯次，名額隨即「秒殺」，前年起擴大至4梯次，報名也是場場搶光，今年將續辦4梯次3天2夜營隊，5月12日起報名。

玉管處表示，「玉山行」活動將從海拔2610公尺塔塔加起登，途經孟祿亭、白木林、大峭壁，認識山谷間的高山花草，以及針、闊葉林相，中途入住排雲山莊，待恢復體力後，再走上曲折「之」字碎石山徑，最後登上海拔3952公尺玉山主峰，感受大自然的鬼斧神工，欣賞環繞玉山的壯麗山景。

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玉管處也說，每梯營隊皆為3天2夜，第一梯7月13日、第二梯7月16日、第三梯8月10日、第四梯8月13日，每梯24人，自5月12日8點起報名，額滿為止，並為確保青少年登山安全，也將安排行前自主登山能力訓練，過程還會有生態保育、棲地保護，以及登山安全等相關登山課程，藉由循序漸進的訓練，讓學員落實登山前的體能訓練，達到平安登山、親近玉山目的。報名可上網：（https://www.ysnp.gov.tw/Apply/ActivityRegistration/C030001）。

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