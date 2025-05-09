蓮池潭「天空之城樹」遇道路工程恐消失 民代、社團疾呼保留

日本女網友分享路過高雄蓮池潭時，拍到的神奇一幕，酷似「天空之城」中的拉普達。（圖擷取自@banainai_tw 社群平台「X」）

2025/05/09 19:19

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄蓮池潭「天空之城樹」從日本紅回台灣，一夕爆紅，不過觀光局將在當地規劃人行道與單車道拓寬工程，觀光局今（9日）施工說明會上，有人疾呼保護樹根景觀，但也有反對利用原有路面興建人行道聲音，正反意見激戰，觀光局承認很難兩全其美，「最壞情況就是維持原狀」。

一名來台留學、目前生活在高雄的日本女網友，分享她路過高雄蓮池潭時，拍到附近一棵生長在池邊的榕樹，其樹根不僅能半裸在外、生長方向更是堪稱奇景，由於酷似日本動畫大師宮崎駿名作「天空之城」中的拉普達，上網吸引250萬人瀏覽，成為爆紅地點，引來保留景觀呼聲。畫面曝光後，也掀起台日網友熱烈討論。

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許多日本網友認為照片中的榕樹，很像知名電影《天空之城》中的場景，「拉普達既視感」、「生命力太驚人了！」、「感受到大自然的生命力」、「還以為那是一幅牆面浮雕」、「我在沖繩經常看到類似的樹木，但是樹根的樣子很獨特」、「這是一個很棒的科學教材，可以讓你很好地了解樹根長什麼樣」。

觀光局今天的施工說明會在啟明堂舉行，由觀光局主秘江俊昌主持，天空之城樹爭議發酵多日，市議員李雅慧、李眉蓁、陳玫娟、陳善慧及埤東里里長鄒秀華等地方人士與會，連日在網路社群呼籲保護景觀的森林城市協會理事長莊傑任及愛樹人士到場關切。

觀光局為了改善蓮池潭環湖交通動線，以「填土培厚」工法進行人行道及單車道拓寬，十二日即將進入春秋閣至孔廟第二期工程。

莊傑任指出，觀光局要興建一座完全沒必要的水岸座階，包覆住天空之城樹根景觀，變成跟一般榕樹沒有兩樣；他認為，原有路面還有餘裕空間可供拓寬，而蓮池潭是觀光風景區，不該犧牲獨特景觀。

陳善慧、鄒秀華反對利用原有路面拓寬，鄒說該路段已經很狹窄，人潮多時行人會走到路面，相當危險，陳善慧強調以居民安全為第一前提。啟明堂總幹事洪俊義說，天空之城樹三月爆紅迄今，沒有看到遊客人潮增多跡象。

李雅慧、李眉蓁、陳玫娟則希望保留天空之城樹景觀，認為這是給左營的禮物，可以行銷城市觀光，消失了很可惜，希望觀光局能兩全其美。

江俊昌說，為了提供遊客休憩興建水岸座階，但會擋住榕樹樹根景觀，因有工法上專業考量，無法兼顧，會持續聆聽各界意見。

蓮池潭天空之城樹盤根錯節，因酷似日本知名動畫爆紅。（記者洪臣宏攝）

天空之城樹爆紅，恐打亂規劃好的工程。（記者洪臣宏攝）

地方社團在說明會上，疾呼保留天空之城樹樹根景觀。（記者洪臣宏攝）

觀光局人員測量天空之城樹前路寬。（記者洪臣宏攝）

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