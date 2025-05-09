超搶手！屏東縣集團結婚6月登場 加碼抽日本、泰國雙人來回機票

屏東縣政府集團婚禮，5月16日上午9時起開放報名，限30對新人。示意圖。（圖由屏東縣政府提供）

2025/05/09 19:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年報名秒殺的屏東縣集團婚禮，今年與不同以往，將首次選在熱情洋溢的6月舉行，5月16日上午9時起開放報名，限額30對新人。

屏東縣政府民政處表示，每年廣受歡迎、開放報名即秒殺的「集團婚禮」即將浪漫登場，今年度活動訂於6月22日（星期日）在屏東縣政府大禮堂舉行，限額僅30對新人參加；縣府精心規劃婚禮流程，並準備豐厚的好禮與超值抽獎，包括日本、泰國雙人來回蜜月機票等超吸睛大獎，為新人們的人生大事增添幸福驚喜。

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今年集團婚禮將於5月16日上午9時開放報名，歡迎未婚的準新人以及今年3月1日後已完成結婚登記的新人，參與這場充滿愛與祝福的浪漫盛會，報名採網路登記，額滿為止。凡參加活動的新人，除可獲得1萬元禮券外，還能參加專屬抽獎活動，共有13項大獎，幸運兒將有機會贏得海外蜜月機票，甜蜜出國過二人世界。

屏東縣政府表示，集團婚禮不僅是對新人的祝福，也象徵著對家庭與地方發展的重視。透過這樣的活動，不僅鼓勵青年成家，也期望更多年輕人返鄉、留在屏東發展，共同打造幸福宜居的家園。詳細資訊及最新公告，請持續關注屏東縣政府全球資訊網的最新消息。

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