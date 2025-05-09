高雄旅展 華航推不限艙等全航線77折起

華航 LINE 好友強烈募集中，加入好友即時獲取最新情報。（華航提供）

2025/05/09 19:23

〔記者吳亮儀／台北報導〕2025高雄國際旅展今天（9日）開展，為期四天於高雄展覽館登場。華航現場推出台灣出發不限艙等全航線最低77折起。

華航展區位於鄰近入口的特8區，展區最大亮點為互動式「旅遊小花測驗」，是華航運用生成式AI自創研發的遊戲，以AI技術生成多樣梅花風格、網頁與人格特質分析，再藉由專屬3D動畫於大型LED螢幕輪播，精準推薦最適合的航點，還可呼朋引伴找出最合拍的旅伴。

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華航表示，完成「旅遊小花測驗」後，即可解鎖來回機票現折200元加碼優惠，現場購票再加贈限量「華航熊好購物袋」及桃園國際機場凱悅酒店500元餐飲抵用券，加入「華航 LINE 官方帳號」也有機會獲得限量撲克牌小禮物，先玩遊戲再購票。

華航表示，高雄旅展期間推出眾多超值優惠，全台獨家高雄－熊本未稅價7200元起、全新開航高雄－福岡8160元起，大九州雙航點也可自由搭配。同時，特別精選國人最喜愛的日韓航線，包括高雄－首爾仁川未稅價5472元起、高雄－沖繩7140元起、高雄－大阪9408 元起、高雄－東京成田1萬922元起；最受歡迎夏日出遊航點，高雄－香港2856 元起、高雄－馬尼拉3840 元起、高雄－曼谷8400 元起等多條熱門航線萬元有找。

華航表示，推出LINE官方帳號，即刻LINE搜尋ID帳號「@chinaairlines」，加入成為好友，即時獲取最新優惠、智慧推播、互動服務等專屬精彩內容不漏接。

華航線上旅展同場熱鬧歡慶中，即日起至5月31日止，購買任一航點來回機票，加入華夏會員並完成登錄即可參加抽獎，大獎包含區域線不限航點雙人機票加上桃園國際機場凱悅酒店雙人住宿券、長程線、區域線不限航點機票、高鐵半價乘車券與高鐵假期抵用券等豐富獎項。

華航在高雄旅展祭出豐富促銷優惠及好禮，台灣出發不限艙等全航線最低 77 折起。（華航提供）

「旅遊小花測驗」是華航運用生成式AI自創研發的遊戲，邀請民眾一同體驗，玩完後還可解鎖來回機票現折200元加碼優惠。（華航提供）

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