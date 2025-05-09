94歲模範生！郭張朱仔阿嬤好學不倦 國小補校讀8年

台中市長盧秀燕與模範生中華國小補校94歲阿嬤郭張朱仔（中）、惠明盲校沈顯慈（右1）、大業國中陳昕寬（左2） 合影。（記者張軒哲攝）

2025/05/09 18:23

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市盧秀燕今天出席台中市中等以上學校與補校模範生與市長合影活動，除了一般國高中生，多所特殊學校身障生坐著輪椅到場，台中市教育局也專程表揚中華國小補校94歲阿嬤郭張朱仔勤學精神，她好學不倦，除了協助照顧兒孫，還重複就讀補校，預計明年畢業。

盧秀燕與台中市各校模範生合影，還特別表揚中華國小補校郭張朱仔、惠明盲校全盲生沈顯慈、患有白血病大業國中陳昕寬、台中特殊教育學校身障學生蔡幀珅合影。郭張朱仔年幼失學，她除了重聽，身體仍相當硬朗，她64歲次兒子晚婚，兩名孫子現在讀國中，次子身體不佳，提早退休，郭張朱仔煮三餐，照顧孫子，晚上還到補校求學，獲得好評。國小補校一屆讀3年，郭張朱仔已連續就讀3屆，明年畢業要改去長青學苑上課。

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郭張朱仔說，養生之道是活到老學到老，每天早起去坪林公園走路1小時當運動，等到孫子都大一些了，85歲開始到中華國小補校上課，全班她年紀最大，學會識字很開心，跟晚輩也能溝通，分享生活喜樂，也讀出興趣，

台中市府教育局說，今天出席的5千多名學生分別是全市公私立國高中職、補校及進修部學生，惠明盲校的沈顯慈同學雖是全盲的視障者，抱著「快樂生活」的信念，展現堅韌的學習精神。大業國中的陳昕寬因病在家和醫院依然學習不斷，持續接受床邊教育，好學精神令人感佩。

台中市長盧秀燕與模範生中華國小補校94歲阿嬤郭張朱仔（左2）、惠明盲校沈顯慈（右2）、大業國中陳昕寬（右1）、台中特殊學校蔡幀珅（左1）合影。（記者張軒哲攝）

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