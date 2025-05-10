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    首頁　>　生活

    他不解小宅為何執著要雙衛浴 一票網友曝優點：減少家庭衝突

    網友發文說，一般家庭只要妥善安排如廁與洗澡時間，其實一間衛浴就足以應付日常生活，並問「為什麼台灣連小坪數也堅持要兩衛」？示意圖。（資料照）

    網友發文說，一般家庭只要妥善安排如廁與洗澡時間，其實一間衛浴就足以應付日常生活，並問「為什麼台灣連小坪數也堅持要兩衛」？示意圖。（資料照）

    2025/05/10 00:16

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕都市寸土寸金，如何善用有限的居住空間，是許多家庭關心的議題。網友發文詢問說，一般家庭只要妥善安排如廁與洗澡時間，其實一間衛浴就足以應付，「為什麼台灣連小坪數也堅持要兩衛」？。

    網友在PTT發文提到，一般家庭成員只要妥善安排如廁與洗澡時間，其實一間衛浴就足以應付日常生活。大號一天頂多1至2次，小便雖然頻繁，但每次使用時間短暫；洗澡則一天一次，洗臉刷牙也可用廚房水槽解決，因此實際要同時使用衛浴的情況並不多，發生搶廁所的機率相當低。

    原PO不解，為何即使是15坪以下的小坪數住宅，仍常看到配有兩間，甚至至少1.5間衛浴的設計。他認為，額外的衛浴空間使用率低，反而壓縮了臥室與客廳等主要生活空間，不如將這部分拿來增加收納或提升居住舒適度更加實際。

    多數網友看了持相反意見，「2衛浴絕對需要，大便、洗澡一堆糾紛，有人一次就一小時」、「一個人當然一衛，兩個人最少要1.5衛」、「正常時間朝九晚五的上班族一定會有衝突啊，二個衛浴剛剛好」、「一定要！可一大一小，小的就馬桶洗手台就行，可大幅降低家庭衝突」。

    另外，也有人建議可參考日本的分離式設計，「我覺得台灣至少學一下日式的衛浴分開來，1.5我覺得是兩人以上的家庭就該有的配備，但台灣通常都給你2套完整的」、「學日本廁所獨立就好」。

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