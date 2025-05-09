台北動物園母親節獻茶點 限量超萌「石虎門票」開賣

台北動物園即日起推出超可愛石虎門票，歡迎民眾來蒐藏。（台北動物園提供）

2025/05/09 19:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕週末適逢母親節，台北動物園10、11日兩天將會為馬來貘媽媽和紅毛猩猩媽媽提供母親節上午茶與下午茶點，歡迎來動物園的大小朋友可以順道來祝動物媽媽們母親節快樂。此外，園方即日起也推出限量超萌實體「石虎門票」，想收藏的大小朋友千萬不能錯過。

台北動物園表示，哺乳動物每胎所產下的幼獸個體數有限，因此需要特別展現積極育幼行為，確保寶寶能健康平安長大，幼獸也會在獨立生活之前跟著動物媽媽學習覓食、社交、狩獵或避敵等生存技巧。目前，動物園裡正有些動物小朋友跟著媽媽一起生活，像是穿山甲館旁的水池邊，常常可以看到馬來貘「莉姆路」在媽媽「貘莉」身邊跟前跟後游泳玩耍，或是母子倆依偎著睡午覺；深入熱帶雨林區，紅毛猩猩媽媽「香妞」和女兒「妞茜」經常膩在一起，還有機會看到母女抱在一起的溫馨畫面。

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園方表示，保育員10、11日將會為馬來貘媽媽和紅毛猩猩媽媽提供母親節上午茶與下午茶點，11:00在熱帶雨林區內木棧道旁的紅毛猩猩「香妞」母女的活動場，以及15:00熱帶雨林館旁馬來貘「貘莉」母子的活動場，歡迎民眾來祝動物媽媽們母親節快樂。

此外，園方也推薦週末入園的民眾可以購買實體門票，因為即日起園方推出超可愛「石虎門票」，共有三種不同款式等民眾來收藏，門票限量20萬張，預估3個月內完售！

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