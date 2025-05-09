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    《桃園誌》粉絲專頁按讚個位數 議員批連：自己人都不捧場

    桃園誌粉絲專頁PO文，按讚只有個位數。（記者謝武雄攝）

    桃園誌粉絲專頁PO文，按讚只有個位數。（記者謝武雄攝）

    2025/05/09 17:45

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府新聞處今天到議會進行工作報告，多位議員關心桃園行銷問題，大都認為《桃園誌》刊物質感不錯，內容有可讀性，但議員謝美英卻直指《桃園誌》臉書粉絲專頁慘不忍睹，最近一篇文章按讚數僅有個位數，連自己人都不捧場；新聞處長羅楚東允諾改善，也透露下半年會與藝人周杰倫旗下歌手合作，推出城市歌曲行銷桃園。

    羅楚東說，對於新聞處經營的粉絲專頁，會引導流量增加曝光與觸及，並運用留言抽獎、測驗、限動等互動式貼文，配合Meta演算法，發佈高互動類型貼文提高觸及，達到增加粉絲及按讚數之目的。

    羅楚東也提到今年有想一些行銷手法，希望下半年有桃園城市主題曲，賣個關子，會跟周杰倫旗下藝人合作，也曾在周杰倫MV出現，最近跟其歌手合唱，都有不錯流量。

    謝美英說，另桃園行銷大將「Y桃、園哥Tao &Yuango」臉書粉絲團累積2.6萬名粉絲，但5月兩則貼文，分別有17個讚及10個讚，讓人為Y桃、園哥抱屈；桃園誌臉書每篇PO文按讚數都是個位數，好像新聞處也不止這些人，自己人都不捧場如何行銷桃園。

    議員陳雅倫說，市府觀光帳號有39萬會員，由於追蹤人數很多，建議市府善用這些資源，藉以行銷桃園；議員許家睿也認為市府川堂的「智慧一號店」相當成功，可以在更多地方設置，此外行銷桃園更要將桃園特色，如埤塘、客家文化納入。

    議員簡志偉、黃婉如都認為《桃園誌》內容充實質感不錯，簡志偉建議整理介紹集結成冊，黃婉如建議公家單位多放些《桃園誌》。

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