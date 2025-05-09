立院三讀增4+1國假 家長團體：須做好配套措施

立法院增4+1國假，國教盟理事長王瀚陽提醒須做好配套措施。（國教盟提供）

2025/05/09 17:23

〔記者林曉雲／台北報導〕對於立法院今（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，增加教師節、台灣光復紀念日、行憲紀念日、小年夜等國定假日，勞動節也改為全國放假，且立即開始實施，也就是說今年下半年將增加3天國定假日；對此，家長團體表達肯定，但也提醒必須做好相關配套措施。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，國教盟作為家長團體，肯定教師節放假，能讓家長與孩子有更多陪伴時間，體現對教育的尊重與重視，但也必須提醒政府，放假不能只顧短期政治效益，相關的配套方案、托育支援與教學進度規劃必須同步到位，家長並非一味追求假期數量，而是在意每次假日是否真正能增進親子互動與家庭品質。

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王瀚陽也表示，中小企業與基層勞工的實際負擔是否被仔細評估？政府必須儘速公布具體的配套措施，避免倉促推動反而造成勞資雙輸與家庭困擾，讓這個全民假期真正發揮促進家庭幸福的正面效果。

此外，全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，他個人予以肯定5月1日改為全國放假，對於原本就放假的家長，多了孩子陪在身邊，相信應該是甜蜜的負擔；對於原本沒有放假的家長則有助於增進親子間的互動。

蕭東原表示，對於教師節恢復為國定假日的部份，希望能因此喚回整個社會對於尊師重道的重視，也藉由慶祝教師節的各類活動，增進師生及親師間的交流與互動。

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