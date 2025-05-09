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    溪頭遊園車票價漲價16％ 提供包車1.5小時新選擇

    溪頭園區因營運成本提高，遊園導覽電動車接駁收費，從單程60元漲至70元，包車也從1200元漲至1400元，漲幅約16％。（記者劉濱銓攝）

    溪頭園區因營運成本提高，遊園導覽電動車接駁收費，從單程60元漲至70元，包車也從1200元漲至1400元，漲幅約16％。（記者劉濱銓攝）

    2025/05/09 17:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕凍未條！南投溪頭自然教育園區，近年人事、電費成本提高，5月起調漲遊園導覽電動車票價，包車1小時從1200元漲至1400元，單程接駁從60元調至70元，漲幅約16%，身障維持30元，台大實驗林管處表示，由於漲幅不大，民眾大多可接受，並新增包車1.5小時票種，票價2100元，提供遊園多元選擇。

    溪頭園區山林資源、動植物生態豐富，園內地形多有上坡起伏，加上知名景點大學池離園區入口較遠，因此設有遊園導覽電動車，方便老弱婦孺、身心障礙者或一般民眾付費接駁，且另有包車制，可遊園兼導覽解說。

    台大林管處指出，遊園電動車自2021年就未調整票價，近年因基本工資與電價調漲，考量營運成本才不得已漲價，像從園區入口附近的大學樓接駁至大學池，單程從每人60元漲至70元，身障維持30元不變；包車4人每小時從1200元調漲至1400元，身障包車則是4人每小時從600元變700元。

    另外，由於包車含導覽解說，過去常有遊客反映1小時太短，但2小時又太長，此次也新增包車1.5小時的票種，價格2100元，盼讓民眾能選擇更符合需求的包車。

    台大林管處說，遊園電動車收費自5月調漲以來，遊客使用率尚未有太大變化，畢竟單程接駁僅漲10元，遊客多可接受，年長或行動不便者，有需求就會付費搭乘，至於新增包車1.5小時票種，未來也會加強宣傳，方便民眾使用。

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