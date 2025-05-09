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    議員稱鳳山多起蛇蜂擾民宅但市府不重視 陳其邁：城市沒蜜蜂就完了

    議員批判鳳山蛇、蜂頻現蹤，市府無作為，陳其邁答詢說一個城市沒蜜蜂、這城市就完了。（翻攝官網）

    議員批判鳳山蛇、蜂頻現蹤，市府無作為，陳其邁答詢說一個城市沒蜜蜂、這城市就完了。（翻攝官網）

    2025/05/09 17:13

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅靜今質詢時指出鳳山近期發生多起蛇、蜜蜂侵擾民宅情事，相關單位卻無法第一時間處置，感覺市府對此不重視、無有效作為，市長陳其邁答詢時指出，一個城市沒蜜蜂、這城市就完了，他會請相關單位盤點一下、規劃定期巡查機制。

    李雅靜說，最近鳳山不只治安欠妥，還有爬蟲類引起住戶極大不安，兩週內發生多起蛇、蜜蜂侵擾事件，還好沒人受傷；但是最後抓蜜蜂跟蛇的，不是農業局也不是消防隊，是里長自己，質疑市府不重視。

    她認為，鳳山這幾年都要人蛇大戰，是因為環境衛生改變，為何有蛇、應該是山上食物少，環境生態改變，加上市區環境也不好、水溝髒亂；但市府應該想想辦法，不要只會立牌，詢問市長能否責成相關單位研議調查有那些熱區，該貼標語警示的，甚至採用其他有效方式嚇阻爬蟲類。

    陳其邁答詢說，一個城市綠地公園很多，蜜蜂、爬蟲類相對也會多，相信議員可理解，靠近住宅區部分偶爾也會有，他會請農業局、民政體系，跟里長、社區巡守隊合作盤點一下，看這幾年受理申訴區域多在哪裡、嘗試規劃定期巡查機制。

    陳其邁說，一個城市如果沒蜜蜂，那這城市沒救了，有些蜜蜂、蛇類出沒區域要檢視築巢地方，也儘量維持城市生態多樣性。

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