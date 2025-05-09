彰化市80歲以上阿公阿嬤有福了 1049戶將免費到府安裝扶手

彰化市公所結合公益團體，將為1049戶、家有80歲以上長者，將免費到府安裝扶手。（記者劉曉欣攝）

2025/05/09 16:58

〔記者劉曉欣／彰化報導〕長者最怕跌倒，彰化市公所攜手笁樂種子基金公益協會，將於本月17日、18日，為彰化市80歲以上共1049戶有安裝扶手需求的長輩，免費到府安裝扶手。

彰化市長林世賢表示，這次活動經費，全部由笁樂種子基金公益協會發起人滕治裕夫婦負擔，從材料到志工也全部包辦，讓長輩可以在宅居住可以更安心。

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林世賢強調，長輩無論在家或是外出，最怕就是跌倒，因為跌倒不只是受傷，還會影響日常生活，如果能在居家的浴室或是廁所安裝扶手，讓高齡者的居家環境更安全，就可以減少跌倒受傷的風險。

林世賢今天（9日）也頒發感謝狀，由協會彰化區的志工黃厚綿代為接受。黃厚綿表示，該協會成立已有10年，全台有300多位志工，扶手安裝當日將由各里里長、里幹事或指派人員陪同公益團體人員到府協助施工。

彰化市將有1049戶的長輩將免費到府安裝扶手。全部由笁樂種子基金公益協會負擔，彰化市長林世賢頒發感謝狀，由該協會彰化區志工黃厚綿（圖右2）受贈。（記者劉曉欣攝）

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