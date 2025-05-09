勞動節、教師節都放假 全中教：勿以小確幸掩蓋職場困境

勞動節和教師節都放假，全中教提醒，勿以小確幸掩蓋職場困境。圖為全中教過往開記者會關注技高生權益。（資料照）

2025/05/09 16:45

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今（9）三讀通過，將5月1日「勞動節」與9月28日「孔子誕辰紀念日」明定為全國放假日。全國高級中等學校教育產業工會今發聲明，肯定勞動節與孔子誕辰納入教師放假日，但呼籲政府勿以小確幸掩蓋職場困境。

全中教理事長史美奐表示，全中教長年關注並不斷呼籲應正視此議題，對今日立院決議表達肯定，這是國會與政府對教育人員長期勞動付出的基本尊重，也是對教師專業的正面肯定，然而也必須嚴正指出，此項象徵性進展，絕不能掩蓋教師所處職場環境日益惡化的事實。

請繼續往下閱讀...

史美奐表示，近年來，教師面臨諸多制度性問題未獲解決，特別是薪資制度缺乏與時俱進的法制化檢討機制，已難以與其他專業領域的待遇相抗衡，鐘點費長年偏低，超過30年只調整20元，不僅不符實際授課勞動付出，也使得兼課教師或新進教師難以維持合理生活水準。這種結構性壓迫，正在逐步侵蝕教育專業的吸引力，使得越來越多年輕人對投身教育工作望之卻步。

全中教秘書長賴和隆表示，當教育體系難以吸引優秀新血，將直接影響國家未來競爭力與社會穩定，呼籲政府與社會各界，正視此危機，推動結構性改革，從教師待遇、工作負擔到職涯發展制度，全面檢討與修正。

史美奐強調，讓教師在孔子誕辰這一天獲得合理休假，確有其象徵意義，但若不從根本改善教師職場條件與制度環境，任何放假的小確幸都只是短暫止痛，而非真正療癒，全中教將持續為全體教育人員爭取應有的尊嚴與權益，推動制度改革，守護教育的根本價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法