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    首頁　>　生活

    澎湖許鳴賽船長 釣獲21.76公斤超大尾錢鰻

    西嶼外垵聯吉興號漁船，捕獲21.76公斤的錢鰻。（許鳴賽提供）

    西嶼外垵聯吉興號漁船，捕獲21.76公斤的錢鰻。（許鳴賽提供）

    2025/05/09 16:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼外垵聯吉興號，許鳴賽船長今（9） 日用傳統延繩釣法，釣起一條重達21.76公斤的錢鰻。船長表示，「這是我討海這輩子，捕獲過最大條的錢鰻。」

    根據澎湖知識平台紀錄，錢鰻是澎湖人對裸胸鯙通稱。裸胸鯙是屬於硬骨魚綱、鰻目、鯙亞科的錢鰻，裸胸鯙屬於珊瑚礁海域中兇猛的肉食性魚類，因無胸鰭而得名。由於生活在珊瑚礁海域，所以魚體色彩相當豐富，晝間都棲息在洞穴內，尾部盤捲，僅露出頭部在外，夜間則出洞覓食，它那血盆大口及滿嘴利牙是捕捉食物的利器。其凶殘的習性，已威脅到從事海洋活動的人們。因錢鰻在咬住獵物的皮肉後，常做旋轉撕裂，使傷口很難復原。

    聰明的澎湖漁人設計了一套「先誘後捕」的絕活來對付狡猾的錢鰻。錢鰻出現的時間，主要以3月到8月間，水溫回暖時最適合，每月的農曆12～16日、26～30日大退潮時下海，尤其是乾潮反漲，南流行起之時。

    由於澎湖縣沿海珊瑚礁底質發達，石滬又多，裸胸鯙的種類應屬不少，喜棲珊瑚洞的黑斑裸胸鯙，喜棲滬岸洞的雷福氏裸胸鯙，骨頭少口感較佳的花鰭裸胸鯙，肉質細膩的伯恩斯裸胸鯙，都是錢鰻高手喜愛的鰻種。聯吉興號捕獲21.76公斤的錢鰻，已是罕見大物，有民眾指稱曾捕獲23公斤的錢鰻。

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