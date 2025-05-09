下班注意！18縣市大雨特報 5縣市大雷雨防冰雹

氣象署今下午對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

2025/05/09 16:12

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（9日）馬祖、金門、大台北、東北部地區及各地山區，有局部大雨發生的機率，氣象署下午3時45分發布18縣市大雨特報，提醒民眾注意。

氣象署今下午對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣發布大雨特報。提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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另外，氣象署發布雷雨編號0080。針對「連江縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分止。同時也發布雷雨編號0081：針對「新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。

氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪水暴漲，排水不良區域則易發生淹積水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。請民眾注意。

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