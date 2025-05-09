阿里山收費停車場空蕩蕩 山路擠滿車宿族

嘉義縣番路鄉鞍頂停車場實施停車收費後，經常是空空蕩蕩的景象。（記者蔡宗勳攝）

2025/05/09 16:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家風景區管理處（下簡稱阿管處）所轄的竹崎鄉奮起湖、番路鄉隙頂等五處停車場淪為車宿族的據點，為反制車宿族占地為王的亂象，阿管處今年元月起祭出收費停車機制，雖趕走了車宿族，但車宿族流竄山區各產業道路，影響通行安全，農友叫苦連天。

民眾投訴指出，隙頂風景區隙頂與鞍頂兩公有停車場及奮起湖多個停車場，因交通便利、風景秀麗，成了車宿族的最愛，不少人一停駐就五、六天，

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鞍頂停車場因為附近的天元宮有衛浴設施可供使用，更是車宿的第一選擇，經常半數以上車位被車宿族占據，假日一位難求，遊客嘖有煩言。

民眾說，阿管處元旦起祭出停車收費反制車宿族時，因那個時候山上氣溫低，車宿族大多轉移陣地到花東地區，因而看不出停車收費對車宿族的牽制作用，但現在車宿族回來了，成群盤據山區產業道路，就近使用公共廁所，又出現車宿族亂象，尤其是阿管處新建的二延平步道觀景台公共廁所，因為車宿族在這裡洗滌而髒兮兮，令人卻步。

番路鄉隙頂社區發展協會理事長陳善宏表示，二延平步道旁的產業道路遇假日遊客絡繹於途，之前社區基於安全管制通行，但遭開車遊客與車宿族抗議稱「社區無權管制公共道路」，被迫放行，結果現在不少路段遭車宿族占用，這些「專業」的車宿族往往一待就是好幾天，由於產業道路路幅不大，被車宿族占停，會車困難，往往得你進我退，相當不便且危險，茶農苦不堪言，希望有關單位出面整頓。

阿管處副處長伍宏哲指出，二延平步道觀景台夜間仍有不少遊客在這裡拍照賞景，因而公共廁所晚上無法停水停電，但呼籲使用者要維護環境整潔，至於車宿族盤據山區產業道路，將協調相關單位正式公告禁止非農用車輛停靠，祭出公權力遏阻歪風。

嘉義縣番路鄉隙頂二延平步道周遭產業道路遭車宿族盤據景象。（讀者提供）

嘉義縣二延平步道觀景台的公共廁所。（讀者提供）

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