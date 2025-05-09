今年928教師節在週日 全教產：應提早宣布補假日

今年928教師節在週日，全教產提醒應提早宣布補假日。圖為全教產過往爭取教師節列國假。（全教產提供）

2025/05/09 16:38

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今（9）日三讀通過紀念日及節日實施條例，新增包括教師節、勞動節等國定假日，全國教育產業總工會表示肯定，感謝體恤基層，有聽到基層的心聲，今年9月28日是星期日，也應提早宣布補假日。

全教產理事長林碩杰表示，全教產之前整理各國教師節慶祝活動發現，日期雖不相同，但共同的是給予教師尊榮感，我國在每年928教師節時，各縣市政府雖有舉辦「敬師活動」，還有給予禮券等「教師節禮物」，但各地方政府差很大，台北市給2000元禮券，有3個縣市政府送給老師的禮物是「0元」，除了沒放假外，這些縣市老師的相對剝奪感恐比其他縣市還嚴重。

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林碩杰表示，2016年勞工法定工時下修每周40小時，教師節出現「勞工休、教師不能休」世界級怪現象，不少基層教師反應，老師每年要自己規畫慶祝自己的教師節，覺得很累，許多老師認為，如果教師節不放假，就應該取消教師節，928教師節似乎從敬師的日子變為讓老師心痛的日子。

全教產肯定，立法院三讀通過教師節放假，落實將這個節日實際還給教師，除了能讓全國教師開始覺得被尊重，政府也要接續起帶頭作用，讓整個社會對老師有更多的尊重，老師也能更努力提昇教學效果。

此外，51勞動節僅適用勞基法勞工可放假，包括私立幼兒園、保母等勞工均放假，但教師仍需上班上課，6歲以下的孩子乏人照顧，林碩杰表示，全教產於109年起推動地方工會與教師之雇主簽訂「51勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」，讓教師子女有人照顧，立法院三讀通過勞動節也列國定假日，台中市北屯區文昌國小校長因拒絕續行協商「51勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」遭勞動部裁罰之案件將成絕響，是史上第一個也是最後一個跟「勞動節不放假」有關的裁罰案。

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