為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    今年928教師節在週日 全教產：應提早宣布補假日

    今年928教師節在週日，全教產提醒應提早宣布補假日。圖為全教產過往爭取教師節列國假。（全教產提供）

    今年928教師節在週日，全教產提醒應提早宣布補假日。圖為全教產過往爭取教師節列國假。（全教產提供）

    2025/05/09 16:38

    〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今（9）日三讀通過紀念日及節日實施條例，新增包括教師節、勞動節等國定假日，全國教育產業總工會表示肯定，感謝體恤基層，有聽到基層的心聲，今年9月28日是星期日，也應提早宣布補假日。

    全教產理事長林碩杰表示，全教產之前整理各國教師節慶祝活動發現，日期雖不相同，但共同的是給予教師尊榮感，我國在每年928教師節時，各縣市政府雖有舉辦「敬師活動」，還有給予禮券等「教師節禮物」，但各地方政府差很大，台北市給2000元禮券，有3個縣市政府送給老師的禮物是「0元」，除了沒放假外，這些縣市老師的相對剝奪感恐比其他縣市還嚴重。

    林碩杰表示，2016年勞工法定工時下修每周40小時，教師節出現「勞工休、教師不能休」世界級怪現象，不少基層教師反應，老師每年要自己規畫慶祝自己的教師節，覺得很累，許多老師認為，如果教師節不放假，就應該取消教師節，928教師節似乎從敬師的日子變為讓老師心痛的日子。

    全教產肯定，立法院三讀通過教師節放假，落實將這個節日實際還給教師，除了能讓全國教師開始覺得被尊重，政府也要接續起帶頭作用，讓整個社會對老師有更多的尊重，老師也能更努力提昇教學效果。

    此外，51勞動節僅適用勞基法勞工可放假，包括私立幼兒園、保母等勞工均放假，但教師仍需上班上課，6歲以下的孩子乏人照顧，林碩杰表示，全教產於109年起推動地方工會與教師之雇主簽訂「51勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」，讓教師子女有人照顧，立法院三讀通過勞動節也列國定假日，台中市北屯區文昌國小校長因拒絕續行協商「51勞動節教師子女臨時托育服務團體協約」遭勞動部裁罰之案件將成絕響，是史上第一個也是最後一個跟「勞動節不放假」有關的裁罰案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播