逾10萬顆粉紅泡泡「愛情許願池」 5/17台南河樂廣場浪漫登場

愛情許願池將於5月17日至6月30日在河樂廣場浪漫登場。（記者王姝琇攝）

2025/05/09 17:02

〔記者王姝琇／台南報導〕迎接浪漫520，台南市觀旅局串聯業者將於5月17日至6月30日在河樂廣場設置超過10萬顆的粉紅泡泡「愛情許願池」，搭配超過1600個獎項、總值超過50萬元的「幸福扭蛋機」，以及愛情市集、抽獎、浪漫打卡牆等活動，邀民眾共度甜蜜520。

520以諧音「我愛你」傳情，成為另一個浪漫節日的象徵。市長黃偉哲今天出席「愛情許願池」活動宣傳，他表示，現在不一定要飛去羅馬布拉格許願，在台南就能浪漫又實惠。致詞後並在現場轉扭蛋機，幸運抽到五星級飯店雙人晚餐兌換券，直呼太幸運，要和太太一起約會共進晚餐。

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黃偉哲說，這次特別在河樂廣場打造「愛情許願池」，現場布置超過10萬顆粉紅泡泡球池，搭配2台扭蛋機，共計2000顆粉紅扭蛋，民眾只要投入50元，即可獲得內含愛心及獎品的扭蛋，再與另一半一起將扭蛋投向許願池，共1600個獎項，不僅浪漫也超值。

觀旅局長林國華指出，5月17日至6月30日，除有美麗的泡泡許願池，也設有吸睛的「玫瑰花拍照打卡區」，2000顆粉紅扭蛋獎項集結60餘間來自台南在地伴手禮、旅宿及觀光業者所提供的優惠券，總價值逾50萬元。

此外，5月17日將舉行許願祈福儀式，17、18日另設有40攤浪漫愛情市集，匯集多款特色商品、甜點與文創小物，挑選禮物或約會都適宜。民眾即日起也可到「台南旅遊」臉書粉絲專頁指定貼文互動，有機會獲得「虎頭埤雙人遊套票」，活動將於5月20日抽出100名幸運得主。

活動現場將設置2台扭蛋機，共計2000顆粉紅扭蛋，內含1600個獎項，不僅浪漫也超值。 （記者王姝琇攝）

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