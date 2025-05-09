7縣市高溫資訊！ 屏東縣恐出現38度高溫

中央氣象署今日下午2時32分發布高溫資訊，指出白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號，請注意。（圖擷取自 中央氣象署）

2025/05/09 16:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受西南風沉降影響，屏東縣出現橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號，請注意。

中央氣象署今日下午2時32分發布高溫資訊，指出白天屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市為黃色燈號，請注意。

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氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

黃色燈號：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市。

橙色燈號：屏東縣。

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