新竹市東門、虎林及南隘國小將遴選新校長 7月底前完成

南隘國小校長賴黃宗說，退休後會繼續推動食農教育、香山餐桌計畫與偏鄉AI課程，深耕香山南隘地區。（記者洪美秀攝）

2025/05/09 17:17

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新成立的數位實驗高中校長已遴選出爐，由籌備主任陳彥宇接任。東門、虎林及南隘國小校長屆任必須重新遴選，而東門國小校長李阿丹、南隘國小校長賴黃宗已申請退休，不再參與校長遴選，市府教育處說，會在近期就公告校長開缺、進行新校長遴選作業，7月底前完成。

東門國小校長李阿丹、南隘國小校長賴黃宗兩人都說，8年校長任期已屆，也希望轉換另個教育管道，貢獻不同領域的教育專才。賴黃宗希望推廣食農教育、香山在地餐桌計話和推動AI課程，他說，南隘國小的教育資源較不足，退休後還是想貢獻一己之力，透過自然與科學和食農教育，繼續在香山南隘地區深耕，讓教育資源可以挹注到香山的學校。

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另外，虎林國小校長林啟誠任期已屆，會參與其他學校新任校長遴選。新竹市預計至少有3所國小會有新校長出任，教育處說，雖有校長申請退休，但也有足夠的儲備候用校長，將依據國中小校長職務需求重新遴選或續任，秉持公平、公正、公開原則辦理遴選作業，並會擇期公布。

據了解，新竹市今年3所國中需進行遴選新任校長；而新設立的數位實驗高中校長已在4月底完成遴選作業及公告，預計今年招生，同時在114學年度正式設立。

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