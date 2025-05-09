51勞動節全國放假 全教總：台灣勞動人權翻新頁

51勞動節全民放假，全教總肯定是台灣勞動人權翻新頁。圖為全教總過去與各黨派立委開記者會推動勞動節及教師節列國假。（資料照）

2025/05/09 16:20

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院今（9）日三讀通過「紀念日及節日實施條例」，全國教師工會總聯合會發聲明肯定，攸關人民重大權益的國定假日規定提升至法律位階，全體國人共增加4天國假，全教總倡議6年的「51國定假」明訂於條文中，正式終結一國兩制的放假亂象，以及勞動者分化的怪現象，代表台灣勞動人權史終於翻到下個新篇章。

全教總理事長侯俊良表示，2019年2月，在前任總統蔡英文執政的首年，全教總即召開記者會，吹響51勞動節應全民放假的號角，帶起社會輿論的風向，雖然是極具正當性的訴求，社會共識亦高，但要改變長期以來的行政作為，仍非易事，2200多個日子以來，全教總持續從行政、立法、媒體及社會團結等4大面向，採取不同行動，尋求突破。

請繼續往下閱讀...

侯俊良表示，51勞動節僅勞工放假的規定，原本主管機關內政部即可透過修改「紀念日及節日實施辦法」予以變更，但行政部門卻如鐵板一塊，毫無具體動作，一再以「社會未達共識」搪塞拖延，雖然在前行政院長陳建仁時期，一度鬆口要朝全民放假研議，但行政院長卓榮泰竟打臉前任閣揆，表示還要從長計議，等於退回原點。

全教總從第9屆開始，持續遊說朝野各黨立法委員；第10屆有多立委提案，可惜闖關未成；第11屆更有近30個委員提案制定「紀念日及節日實施條例」，終於在母親節前夕完成歷史性的立法。

侯俊良表示，51國際勞動節是象徵世界各國勞動者團結、彰顯勞動神聖價值的節日，長久以來，我國卻因內政部一紙法規命令，讓某些不適用勞基法的受雇者被排除在放假適用範圍之外，造成勞動者間的分化，就在今天，台灣全體勞工走到分化的終點，來到團結的起點，區分彼此的高牆被推倒了，終於可以驕傲地說，在團結的道路上，沒有局外人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法