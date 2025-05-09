用數學「轉移矩陣模型」分析台海局勢 彰化女中拿下銀牌

彰化女中由王文惠老師（圖左1）指導楊睿寧、.張書涵、 高靚宣、馬淮宣（圖左2到左5）參加數學建模比賽拿下銀牌，校長陳香妘（圖右）予以嘉勉。（彰化女中提供）

2025/05/09 16:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化女中參加全國高中職數學建模比賽，透過數學建模來探索台海局勢變化，拿下銀牌與佳作。奪下銀牌的學生表示，原本以為數學是數學，政治是政治，沒想到，政治也可以很數學，從數學建模的角度來看，還可以更客觀。

拿下銀牌的隊長張書涵表示，要用數學來分析政治，還要建立模型，必須海量閱讀1949年迄今的台海關係的歷史與時事，並分析定義出5種兩岸互動狀態，也就是「敵對、冷淡、中立、合作、友好」，來建立數學轉移矩陣的模型，再來預測未來的發展與走向。

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楊睿寧、高靚宣、馬淮宣則指出，因為念自然組來參加數學建模比賽，卻要用數學模型來觀察台海局勢的走向，在動手找資料，運用數學方式來分析，才發現政治也可以很數學，還能夠更客觀。

彰化女中校長陳香妘表示，該校共有2隊參賽，分別為教師王文惠、麥順發指導，學生在比賽的96小時，可以上網找資料，但完全不能向老師求救，因此，對參賽學生來說，這不只是一場比賽，更在比賽中，學習在團隊中一起合作尋求解決問題的能力，對於人生的受益無窮，張書涵已錄取中興機械，其它曾參賽的校友，進入職場也有很閃亮的表現。

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