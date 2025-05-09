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    充電更方便 「苗栗通」平台及電動汽車充電樁啟用

    苗栗縣政府建置電動汽車充電樁，由縣長鍾東錦（中）等人主持啟動儀式，並同步啟動「苗栗通」APP平台，讓苗栗縣邁入智慧交通服務。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府建置電動汽車充電樁，由縣長鍾東錦（中）等人主持啟動儀式，並同步啟動「苗栗通」APP平台，讓苗栗縣邁入智慧交通服務。（記者張勳騰攝）

    2025/05/09 15:46

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府獲中央及自籌共9千多萬元，分二期在11鄉鎮市建置155座電動車充電樁設備，今舉辦「苗栗路邊停車管理平台APP暨電動汽車充電樁啟用儀式」，APP「苗栗通」開通及電動車充電服務試營運啟動，也象徵苗栗縣邁入智慧交通及綠能交通服務的新時代。

    苗縣府交通工務處長古明弘指出，縣府獲交通部公路局補助5556萬，另自籌3498萬元共計9054萬元，建置二期電動車充電樁設備，處自前年著手推動「苗栗路邊停車管理平台暨電動汽車充電樁」建置，第一期在苗市、頭份、竹南、後龍、通霄、公館、獅潭、卓蘭等8鄉鎮市，完成共24個場站、107座電動汽車充電樁的建置；去年底接續辦理第二期作業，再加入苑裡、南庄及大湖等3個鄉鎮、8個場站共計48座充電樁的建置作業，共155座，也是六都外，充電樁最早試營運的縣市。

    古明弘指出，此次同步啟用的App「苗栗通」平台，整合了YouBike租借站、公車即時動態、路邊及路外停車資訊、停車費繳納查詢，並新增電動汽車充電樁查詢與支付服務，提供民眾即時、便利的一站式智慧交通體驗。平台更支援行動支付、悠遊卡與一卡通等多元支付工具，提升交通服務效率與使用便利性。

    苗縣府也宣布自10日起分階段啟動第一期所建置充電服務試營運，第一階段除卓蘭鎮及後龍高鐵特定區3處場站共計10槍，因配合公所工程施工，將先行開放頭份市、竹南鎮、苗栗市、通霄鎮4個鄉鎮處共計42座慢充充電樁投入服務，優惠充電價格每小時50元，換算每度電費約為4.45元（正式營運慢充每度電暫擬收費10元），剩餘12處場站共計55座快慢充電樁，預計5月底辦理試營運，讓民眾與旅客體驗更便利的充電流程。

    縣長鍾東錦指出，未來將持續於各鄉鎮市經濟繁榮及觀光熱點增設充電樁，吸引更多外縣市電動車車主來苗栗旅遊，促進在地觀光與經濟發展；更期許苗栗不讓六都專美於前，持續打造智慧交通與減碳典範城市。

    苗栗縣政府在苗栗市鄉鎮市建置電動汽車充電樁，10日起開始試營運。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府在苗栗市鄉鎮市建置電動汽車充電樁，10日起開始試營運。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府在苗栗市鄉鎮市建置電動汽車充電樁，若要中斷充電服務，可按下紅色按鈕。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府在苗栗市鄉鎮市建置電動汽車充電樁，若要中斷充電服務，可按下紅色按鈕。（記者張勳騰攝）

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