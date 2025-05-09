嘉縣布袋P2抽水站 5分鐘可抽1座國際游泳池水量

布袋鎮P2抽水站。（記者林宜樟攝）

2025/05/09 16:48

〔記者林宜樟／嘉義報導〕汛期已到，嘉義縣政府配合中央計畫，提報相關排水設施改善工程，解決短延時強降雨帶來的災害，縣府爭取內政部國土管理署經費約1億5995萬新建布袋鎮P2抽水站，設置5組抽水機，每部抽水機為1.7cms，總抽水量達8.5cms，近5分鐘就可排除1座國際標準游泳池2500公噸水量，大幅改善布袋鎮新厝里積淹水情形。

嘉義縣沿海地區部分村落地勢低窪，內水易受外水高漲不易排除導致積淹水，縣長翁章梁今天會同布袋鎮長蔡瑋傑視察防汛整備情形，布袋P2抽水站2021年完工後由原施工廠商維護保養代操作3年，2024年12月移交縣府委託專業廠商維護，確保操作無空窗期；水利處在汛期前完成整備，均保養、檢查各抽水站機電設備，經測試機組功能皆正常，各大滯洪池也都降至最低水位。

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水利處指出，目前嘉義縣279座抽水站、684座水門及228部移動式抽水機已整備完成，另防汛物資備有沙包20000個、太空包2000個及防水擋板5081片；245組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，可即時回傳淹水情形，228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握位置及運作情形，已介接43座抽水站運轉訊號，23座大型滯洪池也都建置水位計訊號，回傳到智慧防汛網。

翁章梁說，嘉義縣府及各公所防災人員將持續掌握豪雨、颱風動態，隨時警戒完成防汛整備，降低災害損失，政府盡力防水防洪，維護設備才能發揮最大功能。

嘉義縣長翁章梁（右）、布袋鎮長蔡瑋傑（中）等人視察抽水站。（記者林宜樟攝）

布袋鎮P2抽水站可在5分鐘抽取一座國際游泳池的水量。（記者林宜樟攝）

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