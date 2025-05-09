為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣布袋P2抽水站 5分鐘可抽1座國際游泳池水量

    布袋鎮P2抽水站。（記者林宜樟攝）

    布袋鎮P2抽水站。（記者林宜樟攝）

    2025/05/09 16:48

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕汛期已到，嘉義縣政府配合中央計畫，提報相關排水設施改善工程，解決短延時強降雨帶來的災害，縣府爭取內政部國土管理署經費約1億5995萬新建布袋鎮P2抽水站，設置5組抽水機，每部抽水機為1.7cms，總抽水量達8.5cms，近5分鐘就可排除1座國際標準游泳池2500公噸水量，大幅改善布袋鎮新厝里積淹水情形。

    嘉義縣沿海地區部分村落地勢低窪，內水易受外水高漲不易排除導致積淹水，縣長翁章梁今天會同布袋鎮長蔡瑋傑視察防汛整備情形，布袋P2抽水站2021年完工後由原施工廠商維護保養代操作3年，2024年12月移交縣府委託專業廠商維護，確保操作無空窗期；水利處在汛期前完成整備，均保養、檢查各抽水站機電設備，經測試機組功能皆正常，各大滯洪池也都降至最低水位。

    水利處指出，目前嘉義縣279座抽水站、684座水門及228部移動式抽水機已整備完成，另防汛物資備有沙包20000個、太空包2000個及防水擋板5081片；245組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，可即時回傳淹水情形，228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握位置及運作情形，已介接43座抽水站運轉訊號，23座大型滯洪池也都建置水位計訊號，回傳到智慧防汛網。

    翁章梁說，嘉義縣府及各公所防災人員將持續掌握豪雨、颱風動態，隨時警戒完成防汛整備，降低災害損失，政府盡力防水防洪，維護設備才能發揮最大功能。

    嘉義縣長翁章梁（右）、布袋鎮長蔡瑋傑（中）等人視察抽水站。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣長翁章梁（右）、布袋鎮長蔡瑋傑（中）等人視察抽水站。（記者林宜樟攝）

    布袋鎮P2抽水站可在5分鐘抽取一座國際游泳池的水量。（記者林宜樟攝）

    布袋鎮P2抽水站可在5分鐘抽取一座國際游泳池的水量。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播