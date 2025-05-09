鼓勵留台工作 教育部「2+2」方案向國際生招手

教育部與外交部合設「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，今（9）日舉行歡送會，教育部政次葉丙成（右8） 表示，教育部今年推出全新的「EQUITMENT IS INTENSE」計畫，就是所謂「2+2」方案，我國政府提供全額學費獎學金，讓畢業生在台灣繼續進修2年加工作2年，領域包括 STEM（科學、科技、工程、數學）、半導體產業以及金融領域。 （記者林曉雲攝）

2025/05/09 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政次葉丙成今（9）日表示，教育部鼓勵國際生探索在台工作的機會，今年推出全新的「EQUITMENT IS INTENSE」計畫，就是所謂「2+2」方案，我國政府提供全額學費獎學金，讓畢業生在台灣繼續進修2年，如果有意攻讀碩士學位，可以考慮申請這項計畫，涵蓋領域包括 STEM（科學、科技、工程、數學）、半導體產業以及金融領域。

葉丙成表示，「Intense 計畫 2+2」在完成2年進修後，將協助進入台灣優秀企業就業至少2年，讓國際生能直接向業界學習，獲得實務經驗，我國政府也持續放寬國際學生畢業後在台工作的相關規定，使優秀的人才能夠更容易留在台灣，為台灣的創新與發展貢獻心力。

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教育部與外交部合設「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，113學年共有來自82個國家、912位學生，自61所大專校院畢業，今日舉行歡送會，並表揚20位傑出學生。

此外，葉丙成表示，為協助國際生能順利銜接職場，教育部也推出「外國學生留台職涯發展與輔導計畫」，提供多元服務，包括實習媒合、華語加強課程、職場技能訓練，以及就業工作坊，協助更了解台灣的就業市場，順利開啟職涯旅程。

葉丙成強調，完成學業不是結束，而是全新精彩旅程的開始，希望畢業生們能帶著在台灣獲得的知識、友誼與勇氣，繼續勇敢前行，讓這些收穫成為人生旅途上的力量，也鼓勵畢業生們持續與台灣保持聯繫，並考慮申請「全球傑出國際校友獎」，加入國際校友行列，持續在專業領域發光發熱，並與台灣建立長遠的合作關係。

國立台灣大學化工系、來自馬來西亞的李雪菱（LEE SHER LING）表示，她從獨自探索夜市、嘗試第一次騎機車，到參加朋友的中秋烤肉活動，深刻體驗台灣的溫暖人情與文化魅力，也積極參與國際研討會，留下豐富的學術與人脈收穫。

來自瓜地馬拉的JUAN JOSÉ SOLÓRZANO MONROY，就讀國立台灣師範大學英語學系，首次申請未獲錄取，仍努力不懈，終於如願來台，跨越語言與文化差異，勇敢參與在地活動與社群互動，台灣帶給他勇氣，更成為他追夢的新家。

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