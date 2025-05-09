竹市93隊賽龍舟 龍舟今點睛祈福

新竹市今年有93隊參與龍舟競賽，今天舉行龍舟點睛祈福活動，象徵龍舟賽啟航。（記者洪美秀攝）

2025/05/09 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025新竹市端午龍舟競賽30日到31日在南寮舊漁港開賽，代理市長邱臣遠今天（9日）為龍舟點睛，並舉行祈福儀式，象徵龍舟甦醒、精神啟航。邱臣遠也祈求賽事平安順利，邀市民到新竹南寮，為選手加油，並來吹海風，感受端午佳節樂。

市府表示，今年參賽隊伍有93隊，競爭激烈、陣容龐大，除有傳統勁旅消防局與警察局參賽，台積電、美商科磊公司等竹科企業也整裝待發。更有清華大學推廣教育中心的「樂齡研究苑千歲隊」與「虎林里千歲團」參賽，平均年齡突破65歲。

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另清大與陽明交大也組國際友誼隊參與地球村組別，已知有美國、日本、印尼等國的在台國際學生參與，可讓外籍朋友在划槳競速中體驗台灣傳統節慶魅力，感受文化交流。

城銷處表示，今年端午節除有精采的龍舟競賽，還有一連串精彩表演與親子體驗活動，包括光復中學啦啦舞蹈隊的演出、花式調酒與扯鈴世界冠軍的技藝秀、小丑氣球及魔術秀，端午故事屋、造型粽子香包手作、彩繪龍舟等親子體驗，邀市民帶著全家人來南寮舊漁港，歡渡端午佳節。

新竹市今年有93隊參與龍舟競賽，今天舉行龍舟點睛祈福活動，象徵龍舟賽啟航。（記者洪美秀攝）

新竹市今年有93隊參與龍舟競賽，今天舉行龍舟點睛祈福活動，象徵龍舟賽啟航。（記者洪美秀攝）

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