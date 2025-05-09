往來新莊、泰山請注意！ 塭仔圳泰林路13日中午起改道

新北市地政局將自5月13日中午12點起，封閉泰山區中港南路至新北大道之間的泰林路二段，民眾多加留意改道指示。（新北市地政局提供）

2025/05/09 16:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市地政局表示，為因應新泰塭仔圳市地重劃區的交通路網重新規劃，並配合工程施作進度，將自5月13日中午12點起，將封閉泰山區中港南路至新北大道之間的泰林路二段，並同步啟用一旁新闢的替代道路，請車輛及行人均改由替代道路通行，並多加留意改道指示。

地政局表示，泰林路為往來泰山及新莊的主要幹道，即將進行地下三孔排水箱涵的施作，並由目前路寬15米拓寬為30米，因此必須封閉改道，由於泰林路平時車流量大，上下班通勤時間也有許多通勤族行經泰林路到機捷A5泰山站搭車，為確保交通順暢與民眾安全，地政局要求施工團隊提前預告改道資訊並大力宣導，且在該區域各重要路口懸掛改道指示牌。

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地政局指出，泰林路的替代道路就位於封閉路段的旁邊，同樣銜接中港南路至新北大道，雙向各有2個車道，兩側均有行人專屬通道，原本位於泰林路上的公車站牌會移至替代道路，方便民眾搭乘，機捷泰山站旁的機車停車場則會同步遷移至替代道路對側的臨時停車場，提供346個機車位及7個身障機車位，請民眾多加利用。

地政局提醒，5月13日中午12點起進行改道作業，每天早上7點至晚上8點及第二週交通尖峰時段（早上7點至9點，下午5點至7點），會有義交人員在重要路口協助指揮交通，請用路人配合現場指引，搭乘公車的民眾也請提前確認乘車資訊。

新北市地政局將自5月13日中午12點起，封閉泰山區中港南路至新北大道之間的泰林路二段，民眾多加留意改道指示。（新北市地政局提供）

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