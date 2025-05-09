端午節3天連假上國道注意 建議「這些時間出發」防塞車

端午節連續假期國道收費措施。（高公局提供）

2025/05/09 16:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年端午節有3天連續假期，交通部高速公路局今天（9日）說，根據歷次端午節連假國道交通量資料及特性分析，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查結果，預估端午節連假交通需求以旅遊旅次占比約5成、返鄉旅次占比約3成為主。

連假第一天、二天是南向尖峰時段，上午5時到12時出發占比約6成為最高，第二、第三日是北向尖峰時段，以下午12時到18時出發占比5成最高。

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考量端午節連假國道交通需求增加，尖峰時段部分路段易發生車多壅塞，高公局呼籲用路人於連假期間可改搭高鐵、台鐵或國道客運。如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，或以下國道好走時段避壅塞：

一、西部國道部分：

（一）5月30日及31日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。

（二）5月31日及6月1日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

二、國5部分：

（一）5月30日及31日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。

（二）5月31日及6月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局說，為分散連假期間尖峰時段車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0時到5時暫停收費等措施，請民眾多加注意。

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