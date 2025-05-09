澎湖花火節無人機秀出包 標案爭議引發各界論戰

今年澎湖國際海上花火節無人機秀，至今仍爭議不斷。（記者劉禹慶攝）

2025/05/09 17:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節，因無人機秀出包，衍生出停飛又復飛、標案未交保證金或履約金爭議，澎湖縣政府一一對外界說明，現又出現今年煙火得標廠商，與去年無人機廠商為同一家，更讓外界質疑內情不單純，澎湖縣政府再次說明，無人機廠商是協力投標，今年因協力廠商無意願，所以未投標無人機項目。

由於澎湖海上花火節開幕式，首場無人機秀就「落漆」，引發各界質疑無人機廠商評選標準，澎湖縣政府旅遊處表示，目前台灣合格廠商只有2家（無人機台數、無中國紅色產業鏈），前2年得標廠商無意願投標，由浩汎國際公司承包價1500萬元得標，但首場演出就大出包，最後只能提前解約，退出花火節。

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原本今年無人機秀一度喊卡，但因前2年得標廠商伸出援手，以「友情價」價格支援5月19日至6月19日10場次無人機演出，才讓無人機秀敗部復活，但廠商都願意支援，為何未參加今年標案，更讓外界質疑的是，去年無人機得標廠商撼耀九州股份有限公司就是今年煙火施放得標的廠商，其中是否內情不單純。

針對外界質疑，澎湖縣政府旅遊處表示，去年無人機廠商撼耀九州股份有限公司，就是協力台灣希望創新公司共同得標，台灣希望創新公司是台灣「惟二」合格廠商之一，但今年台灣希望創新公司標中台東熱氣球案件，因與澎湖國際花火節撞期，加上台東每場百萬元，無暇兼顧澎湖場演出，才會放棄標案。

澎湖國際海上花火節煙火得標廠商撼耀九州股份有限公司，就是去年無人機表演廠商。（澎湖縣政府提供）

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