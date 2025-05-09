有線業者行銷HBO加值型方案 議員批讓長者誤認收費單簡直詐欺

議員余信憲批評北桃園廣告DM與頻道繳費單雷同，讓不少長者誤繳。（記者謝武雄攝）

2025/05/09 16:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會今由新聞處進行工作報告，市議員余信憲抱怨北桃園有線電視行銷HBO加值型方案，雖然標明「廣告DM」，但字體很小、位置也不醒目，加上廣告單有訂購繳費條碼，不少長者以為是電視頻道收費單而繳費，業者作法簡直就是詐欺；北桃園有線則回應加值型服務寄發時間與用戶繳費時間區隔，以避免誤繳，誤繳會無條件退費，平均每月退費約8筆。

北桃園有線表示，頻道業者會提供一些加值服務，另如HBO高畫質套餐等方案需要另行收費，公司是針對沒有購買加值型方案客戶寄發「廣告DM」，既然反映「廣告DM」字體小、位置不醒目，未來會將「廣告DM」字樣挪到地址頁，加強辨識度。

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新聞處長羅楚東表示，業者的廣告文宣乍看確實可能誤導民眾，會與業者溝通，調整格式避免不必要的誤會，請業者協助退費。

余信憲指出，民眾收到的廣告單類似頻道繳費單，A4大小紙張以彈簧折方式分3等份，前段是民眾姓名和住家地址，中間是廣告方案，下方則是匯款帳號和超商繳費條碼。業者雖有標註「廣告」，但「廣告」2字在方案介紹內容旁，字體不大又不醒目，民眾若不留意，以為是頻道的繳費單，沒想到買到加值服務。

余信憲表示，業者相同宣傳手法在2019年也用過，業者事後坦承疏失及改善，未料時隔6年再發生，許多長者抱怨受騙，業者領有廣電基金補助，本應維護用戶權益與資訊透明，主管機關不能坐視不管。

議員余信憲批評北桃園廣告DM與頻道繳費單雷同，讓不少長者誤繳。（記者謝武雄攝）

議員余信憲批評北桃園廣告DM與頻道繳費單雷同，讓不少長者誤繳。（記者謝武雄攝）

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