台東焚化廠2年多污染頻超標未開罰 環保局長：須長時間來看

台東焚化廠從試營運到正式營運，兩年多來除了14次污染違法空污法，還有無數次超出環評標準卻未開罰。（記者黃明堂攝）

2025/05/09 15:54

〔記者黃明堂／台東報導〕台東焚化廠經2年試營運後，今年起正式營運，已有14次超標而被依空氣污染防治法開罰記錄，另頻頻超出縣府自訂加嚴「環評標準」，卻一件未罰，多位縣議員批縣府自毀通過環評時的高標準承諾，把市民當傻瓜。環保局長黃權煒強調，環評標準並非單次超標就能開罰，而是長時間來看。

台東縣焚化廠設有空氣污染即時監測系統，除了法規定訂定的各項污染物容許值的法規標準外，縣府在爭取民眾接受焚化爐時，承諾了依環評時所設定更低容許值的加嚴環評標準，數值同步公開，民眾頻頻發現監測數字頻頻超過環評標準。

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焚化廠污染超標受到多位議員關注，縣議員簡維國指試營運2年共有14件污染超過法規標準，縣府對操作廠商依違反空污法開罰，但環評超標頻頻，卻一次都沒罰。依環評法，違反環評承諾是有罰責，且比空污法更重，縣府未依法開罰，不但自毀環評承諾，也未依法行政，更把當初相信縣府的市民當作傻瓜。

縣議員黃治維說，焚化爐試營運兩年就壞了，正式營運後，操作廠商換了，設備也維修，但新的廠商仍然頻頻超標；縣議員張國洲則說，焚化廠排放黑煙，全市都受害，縣府應要求一故障就要停爐；縣議員王文怡則說，排黑煙有異味，附近里民心生恐懼，環保局要認真一點。

局長黃權煒說，縣府一直是採用加嚴的環評標準來監督焚化廠運作，但是否開罰，必須依法行政，所以在超出法規標準時就開罰，但是否超出環評標準，必須以長時間來看，而非看單次超標。簡維國質疑，「兩年不斷超標，時間難道不夠長」？

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